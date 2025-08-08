【40までにしたい10のこと 第6話】慶司、不意に雀を抱き寄せる
【モデルプレス＝2025/08/08】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第6話が、8日に放送される。
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
最近太ったと話す雀（風間俊介）に、慶司（庄司浩平）はスカッシュを提案。ラリーが続けば、リストの「デパ地下のケーキ全制覇」を実行しようと約束する。
見事挑戦をやり遂げ、全力で楽しんだ2人。週末を一緒に過ごす何気ない時間に幸せを感じる雀。そしてケーキを手に雀の家へ。机いっぱいに並べたケーキを頬張りながらひとつひとつ味わう。
そんな穏やかな時間の中、不意に慶司が雀を抱き寄せ、2人の視線が重なり合う―。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
