8月29日に日本公開される『ベスト・キッド：レジェンズ』で主演を務めるジャッキー・チェンが公開初日に来日することが決定した。

本作は、空手とカンフー、2人のレジェンドの極意を受け継ぐニューヒーローの誕生を描く『ベスト・キッド』シリーズ最新作。オリジナル版で主人公の“カラテ・キッド”を演じたラルフ・マッチオがスクリーンに復活し、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンと初競演を果たす。

1985年に日本公開されたオリジナルの『ベスト・キッド』では、いじめられっこの高校生ダニエル（ラルフ・マッチオ）が空手の達人ミスター・ミヤギ（パット・モリタ）と出会い独特な修行方法により心身共に成長、ラストの空手大会で因縁の相手に勝利する。のちに続編も製作されるほどの人気シリーズとなった。さらに2010年にはジャッキー・チェンとウィル・スミスの息子のジェイデン・スミスによるリメイク版が製作され、ジャッキー・チェンは空手ではなくカンフーの達人（ミスター・ハン）として、スミス演じる少年ドレの師匠として登場、全世界で大ヒットを記録した。

本作では、ドラマ『アメリカン・ボーン・チャイニーズ僕らの西遊記』などのベン・ウォンがベスト・キッドを演じる。

公開初日の8月29日と30日に本作の舞台挨拶が行われることが決定。ジャッキー・チェンも来日し、2日間で計11回の舞台挨拶をファンの前で行う。これは、ハリウッドの映画俳優の初日舞台挨拶として、最多となる。ジャッキー・チェンにとって、日本での初日舞台挨拶は1995年の『レッド・ブロンクス』以来、30年ぶり。一部の舞台挨拶ではカンフーの型を決めつつ手形を押す、カンフー手形にも挑戦するという。

映画『ベスト・キッド：レジェンズ』特別映像 さらに、ジャッキー・チェンの来日を記念して、『ベスト・キッド』シリーズのレガシー映像が公開。映像には、1984年のオリジナル版から始まった伝説の系譜が、時を超えて現在へと受け継がれていく様子が描かれている。ミスター・ハン（ジャッキー・チェン）の「人生に失望した時、立ち直れるかは自分次第だ」という名言から、ダニエル（ラルフ・マッチオ）が空手を通じて自らの弱さと向き合い、成長していく姿が映し出され、師であるミスター・ミヤギ（パット・モリタ）の数々の名言が登場。ミヤギの教えは、ダニエルだけでなく、世代を超えた多くの心に今なお息づいていることが伝わってくる。そして、魂を受け継ぎカンフーの師を演じるジャッキーの言葉通り、カンフーと空手、2つの異なる武術が交わり、ついに今作で2本の枝が 1つになる。映像の最後、新たな“ベスト・キッド”であるリー（ベン・ウォン）が「皆の魂を継いで勝ってみせる」と力強く宣言。レジェンズから受け継がれた想いを胸に、彼はまさに“継承者”として歩み始める。（文＝リアルサウンド編集部）