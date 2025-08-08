米外為市場サマリー：ＦＲＢ理事の後任人事を受け一時１４６円９０銭台に軟化 米外為市場サマリー：ＦＲＢ理事の後任人事を受け一時１４６円９０銭台に軟化

７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１４銭前後と前日と比べて２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円６６銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した前週分の米新規失業保険申請件数は市場予想を上回り、前週に発表された７月の米雇用統計に続いて労働市場の軟化が示されたことからドル売りが先行した。ただ、ニューヨーク連銀が発表した７月の消費者調査で１年先と５年先のインフレ期待が上昇したことが分かるとドル買いが流入。米３０年債入札の結果が低調だったことなどを背景に米長期金利が上昇したこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１４７円６０銭近辺まで上伸した。とはいえ、トランプ米大統領が８日付で辞任するクグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の後任として、米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長をあてる人事を発表すると、ミラン氏はトランプ氏の意向を受けて利下げを積極的に支持する可能性が高いとの見方が広がるなか１４６円９５銭まで下押した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６６ドル前後と前日に比べて０．０００６ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



