「風邪は治ったのに咳が止まらない」病気の可能性と受診の目安を医師に聞く

咳が長引く原因は風邪の後遺症だけではなく、気づかないうちに他の病気が関係していることもあります。慢性気管支炎や喘息、さらには胃の不調や副鼻腔炎など、意外な病気が隠れているケースも。風邪の後に咳が続く理由とその対処法について、宮澤先生に解説していただきました。

監修医師：

宮澤 知行（宮澤内科・呼吸器クリニック）

鹿児島大学医学部卒業後、東京慈恵会医科大学外科学講座助教を経て聖マリアンナ医科大学呼吸器外科講師となる。2019年より、宮澤内科・呼吸器クリニック勤務。医学博士。日本外科学会外科専門医。呼吸器外科専門医合同委員会（日本呼吸器外科学会・日本胸部外科学会）呼吸器外科専門医。産業医。

編集部

風邪が治った後でも、咳だけ止まらないということもあります。これはなぜでしょう？

宮澤先生

風邪というのは一種の炎症反応です。炎症が起こって気道が傷ついたり過敏になったりすると、異物が入っていない時でも咳が出たり、普段は全く気にならないようなごく僅かなホコリなどでも異物とみなして咳込んだりしてしまうことがあります。また、「風邪の後だから」というだけでなく、なんらかの病気が隠れている可能性もあります。

編集部

咳が長引く場合、どのような病気が疑われますか？

宮澤先生

慢性気管支炎、喘息、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、肺結核、肺がんなどが疑われます。また、慢性副鼻腔炎や胃食道逆流症（GERD）も長引く咳の原因となることがあります。

編集部

咳が続く時、様子を見ていて改善することはありますか？

宮澤先生

風邪などの炎症による咳が長引いている場合は、無理をせず、生活習慣に気をつけていれば、個人の持っている自然治癒力で改善していくことが期待できます。しかし、病気によって長期間の咳が続いている場合は、原因となっている病気を治療しなくてはいけないので、速やかに受診する必要があります。

編集部

具体的にどのようなことに気をつけていくと良いでしょうか？

宮澤先生

原因に応じた対処法がありますが、一般的な対処法としては「仕事や家事などで無理をせず休息を取ること」「水分をしっかり摂ること」「加湿器などを使って室内の湿度を保つこと」「刺激物を避けること」などが有効です。基本的なことですが、食事や睡眠などにも気を配り、喫煙者は一時的にでもタバコを控えるなど、いわゆる「健康的な生活」を心がけましょう。

