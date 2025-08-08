森崎ウィン×Snow Man向井康二W主演映画『（LOVE SONG）』場面写真が一挙解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）、“両片想い”のふたりの胸キュン場面写真が到着！

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画 『（LOVE SONG）』（10月31日公開）の場面写真が公開された。

映画『（LOVE SONG）』は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる日タイ共同制作作品。日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結し、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがふたりの運命を繋ぐオリジナルピュアラブストーリーが描かれる。

本作のW主演は、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二。森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタ。作品へ並々ならぬ覚悟を持って臨んだ森崎が、恋に不器用で明るくまっすぐなキャラクターを繊細かつリアルな演技で見事に表現している。

また、向井はソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けている・カイ役を熱演。普段のイメージとは異なる、どこか影のあるミステリアスなキャラクターを通して、あらたな一面を見せる。

主題歌は、Omoinotakeが『（LOVE SONG）』のために書き下ろした新曲「Gravity」に決定。楽曲の一部が使用された予告が解禁されると同時に、本作、そしてOmoinotakeのファンたちからは、相乗効果を期待する歓喜の声が続出している。

Omoinotakeが本作を鑑賞し、惹かれ合うふたりの心の繊細な動きを丁寧に紡ぎ、ふたりの国境を超えるほどの「強い愛の引力」が楽曲に込められている。Omoinotakeにとっても「大切なラブソング」と自身で語るほどの名曲となっている。

■“両片想い”のソウタとカイの切なさとトキメキがあふれるショットが解禁！

バンコク勤務を命じられた化学メーカーの研究員・ソウタ（森崎ウィン）は、渡航初日、大学時代に突然姿を消した初恋の人・カイ（向井康二）と、6年ぶりに偶然の再会を果たす。あの頃、カイが歌っていた“未完成の歌”は、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。バンコクでカメラマンとして活躍し、音楽活動も続けていたカイは、思いがけない再会に心を揺らす。喧騒と静寂が交錯するバンコクの街で過ごすうちに、離れ離れだった長い空白の時間が埋まっていくが、何事にも慎重なソウタは、かつてのカイへの叶わぬ片想いの痛みから、「この想いは、きっと叶わない」と心に蓋をしてしまう。また、カイもソウタに会えた喜びの一方で、過去に受けた心の傷から自分の気持ちに素直になれないでいた。またすれ違ってしまうふたり。胸に秘めた“両片想い”の行方は――。

そのストーリーを連想させる切なさとトキメキがあふれる場面写真が到着した。

ソウタとカイの写真4点は、自分の気持ちを相手に伝えることができない切なさが最高潮に達する数々のシーンを切り取ったもの。カイが、ソウタのイヤフォンの片方を取り、「（聴いているのは）ラブソングか。誰か好きなヤツでもいるの？」と問いかけるシーンや、大学時代と変わらず接しようとしても、お互いが日本とタイで過ごした6年の長い時間に思わぬ距離を感じ、せっかく再会できたのに気持ちがすれ違うふたりそれぞれのシーン、ソウタがずっと心にわだかまっていたカイが突然いなくなった理由を問いただすと、カイが突然ずっと言えなかったある告白を始めるシーンなどだ。ソウタが自分の感情を抑えてしまうことと、カイが想いを打ち明けられないことには、それぞれ異なる大きな理由がある。その壁に阻まれ、胸が締め付けられるような表情が伝わってくるショットだ。

また、ソウタの先輩で一緒にバンコク勤務となるエリート社員・ジン（及川光博）や、バンコクでコスメ会社を経営する若き実業家・サン（ミーン）の姿も。胸が苦しくなるストーリー展開の中で、どちらもコミカルな安らぎを与えてくれるキャラクターながら、ソウタとカイの恋の行方を左右する重要な役どころだ。そしてジンとサンのふたりにもあらたな感情が芽生えていく。

■さらにソウタとカイ、それぞれの目線で物語を描くノベライズ本の発売が決定！

ノベライズでは、バンコクの風景とともに、ソウタとカイ、ふたりの恋心の揺らぎをそれぞれの目線から繊細に描く。出会いや学生時代の想い出まで丹念にたどりながら、心の機微にも深く踏み込んだ内容となっている。また、ソウタの先輩であるジンが、バンコクで出会った恋を描く、もうひとつのストーリー『The other Sun』も収録されている。

作品情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野 主 阿久根知昭

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

書籍情報

2025.10.06 ON SALE

『映画ノベライズ（LOVE SONG）』

『（LOVE SONG）』作品サイト

movie-lovesong.jp