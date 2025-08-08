°ËÆ£ÈþÀ¿¡¢À¤³¦15°Ì¤ÎÃæ¹ñÀª·âÇË¤Ø¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Âç»ö¡×¡¡¸«¿ø¤¨¤ë¤Ï21ºÐ¿·À±¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤Ø¤ÎÀã¿«¡ÚWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025¡×¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍBUNTAI¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤ÏÆ±35°Ì¤Î黃×Þ³ò¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3ー0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£WÇÕ¤ÎºÆÀï¤â3¥²ー¥à¤ò¼è¤êÀÚ¤ë
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê³ÆÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹°ËÆ£¤¬ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï41ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£º£µ¨¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖITTFÃË½÷¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖÁê¼êÁª¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ïº£²ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»î¹ç¸å¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3¥²ー¥à¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥³¥¢¤Ï¡È11－9¡É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Í×½ê¤Ç¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¿ï½ê¤Ç¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥²ー¥à¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µー¥Ö¡¢¥ì¥·ー¥Ö¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥áー¥¸¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö9－9¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ïº¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹²¤Æ¤º¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
ÆüËÜ³«ºÅÂç²ñ¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ËÆ£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£2²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°15°Ì¤ÎÀÐÞàö¤È¼ÂÎÏ¼Ô¤ÈÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÀÐÞàöÁª¼ê¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»ä¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¶õ¤¤¤Æ¤³¤ÎÁ°¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡×¤È¾¡Íø¤·¤¿Ä¾¶á¤ÎÀï¤¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤ÏÂÐ±þ¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡£¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î°ËÆ£¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÀï¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎWÇÕ¤ÇÇÔ¤ì¤¿21ºÐ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ýー¡¢蒯ÒØ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¾¡Íø¤ò·Ç¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¡ÊÀÐÞàöÀï¡Ë¤¬Âç»ö¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÉ¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¶¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£