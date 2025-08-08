日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ハッピーセット「ポケモン」を8月8日から発売しています。

SNS「売り切れませんように！」

ハッピーセット「ポケモン」は、「ピカチュウ」や「イーブイ」をはじめ、10月16日発売予定の新作ゲームソフト「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」に登場する「メガルカリオ」や「メガリザードンX」など“メガシンカ”を遂げたポケモンのおもちゃがラインアップされています。

今回のおもちゃは、「ポケモン」の世界を思い浮かべて手指を動かし、仕掛けの仕組みや働きを考えながら遊ぶことができます。ピカチュウや「フシギダネ」など、いろいろなポケモンの個性をイメージして、モンスターボールを転がしたり、スピナーを回したりすることができます。

第1弾では「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」「ヒトカゲのくるくるスピナー」「ゼニガメのモンスターボールローラー」「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」が、第2弾では「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」「フシギダネのモンスターボールローラー」「イーブイ（メス）のシャカシャカキーホルダー」「メガリザードンXのくるくるスピナー」が登場します。

「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」は、立体のピカチュウをモチーフにした手転がしのおもちゃです。ローラーがついており、しっぽが前後に動きながら前に進みます。

「ヒトカゲのくるくるスピナー」は、ヒトカゲを台座に取り付け、手で回すとコマのように回転するおもちゃ。また、ヒトカゲを台座から外すこともできます。

「ゼニガメのモンスターボールローラー」は、ゼニガメがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃで、ゼニガメが前後に動きます。

「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」は、モンスターボールが描かれた付属カードを的に、ディスクを飛ばして遊ぶことができます。土台にディスクをセットし、台座の後ろ側にあるボタンを押すと、ディスクが飛び出します。

「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」は、ピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃで、手で押すとピカチュウが左右に揺れます。

「フシギダネのモンスターボールローラー」は、モンスターボールに乗ったフシギダネが前後に動く手転がしのおもちゃです。

「イーブイ（メス）のシャカシャカキーホルダー」は、イーブイを揺らすと切り株から音が鳴るキーリング。クリップがついていて、洋服やカバンに付けて楽しむことができます。

「メガリザードンXのくるくるスピナー」は、メガリザードンXを台座に取り付け、手で回すとコマのように回ります。また、メガリザードンXを台座から外すこともできます。

また、第2弾では「ひみつのおもちゃ」（1種）も登場。どんなおもちゃなのかは「開けてからのお楽しみ」ということです。

販売期間は約3週間（予定）。第1弾は8月8日から同月14日、第2弾は8月15日から同月21日、第3弾は8月22日から開始します。第3弾は、第1弾と第2弾で登場した全9種（おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種）の中からいずれか1つが付きます（在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどを渡す場合あり）。全期間を通じて、どのおもちゃがもらえるかは「お楽しみ」です。

さらに、8月9日、10日、11日の3日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入ごとに、ポケモンカード2枚セットが数量限定でもらえます。セット内容はオリジナルイラストのピカチュウ1枚と、全5種（ニャオハ、ホゲータ、クワッス、ラルトス、リオル）の中からランダムで1枚です。なお、この3日間は一人5セットまでの購入制限があります。

フシギダネやヒトカゲなど、人気のポケモンが多数登場するハッピーセット「ポケモン」の発売に、SNSでは「売り切れませんように！」「個数制限してくれるの本当助かる」「フシギダネかわいい！」「大きなお友達に買い占められませんように」「毎日食べる」「ハッピーセット買わなきゃ…！！」「本気出すか……」などといった声が寄せられ、大きな話題となっています。

価格は510円〜（税込み）。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売中。