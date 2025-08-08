「やみつき！」「とまらんーーッ！」【カルディ】一口サイズで食べやすい◎「お手軽おやつ」

おしゃれな商品が並ぶ【カルディ】には、1口サイズでぱくっと食べられる「お手軽おやつ」があるそう。見つけたら即GETしてほしい4商品を集めたので、お買い物の参考にしてみてください。

これ！ 見逃さないで！「プレッツェル & ナッツミックス バッファローランチ」

最初にご紹介するのは、@monmon.121さんが「定番の新作」とおすすめするこちら。カリッと食感のプレッツェルと、カシューナッツ・アーモンドといったナッツを合わせたしょっぱい系のお菓子です。酸味と甘みのバランスが絶妙なバッファローウィング味は、やみつきになること間違いなし。辛め・味濃いめで「指まで美味しい系」と絶賛されています。大人気商品のハニーマスタード味と食べ比べるのも良さそうです。

パケ買いしちゃう！「キャプテンダニー ポップライスキャラメル」

キャラメルポップコーンのような見た目のこちらのお菓子。実は、お米のスナックなんです。@monmon.121さんいわく「ポップコーンのようなポン菓子のような」感じだけど「どれも近いようでどれも違った」とのこと。軽い食感だけど、噛むとおせんべいのような香ばしさもあって「全部の良いところ取り」だとか。添加物なしのシンプルな原材料なのもうれしいポイントです。

ストックしたい！！「ひとくち塩黒糖サーターアンダギー」

沖縄の定番お菓子、サーターアンダギーもカルディなら、おやつにぴったりな1口サイズが買えちゃいます。@monmon.121さんが「あ～沖縄行きたいっ！」と唸ってしまうこちらは、沖縄の海塩・ぬちまーす。を使ったあまじょっぱい味わいが特徴。黒糖と黒蜜の甘さ・コクも感じられて、パクパクと食べ進められてしまいそう。お値段も\298（税込）とお手ごろなので、試してみてはいかがでしょう。

こういうのが1番いい！「うめいか天」

最後にご紹介するのは、@monmon.121さんが「とまらん～」「指までおいしいやつ」と大興奮のこちら。おつまみの大定番・イカ天にさっぱりとした梅味のパウダーをまとわせた夏にぴったりのスナック。サクサク食感のイカ天も口に運びやすいちょうど良いサイズで、おやつはもちろんお酒のお供にも重宝しそう。ジッパー付きの袋に入っているため、持ち歩きも◎ ちびちびとゆっくり食べられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A