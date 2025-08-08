TikTokアカウント「りくみく」に、子猫時代、真っ白な体だった保護猫「りく」くんの現在の姿をおさめた動画が投稿されました。

そのあまりの変貌ぶりに動画は5.5万再生を突破し、「わ～♡♡♡比べると、すっごく変わったのね」「カッパ！？️で頭に目がいって爆笑したわww」といった声があがりました。

【動画：子猫時代は真っ白だったのに……】

立派に成長した保護猫兄妹♡

保護猫兄妹の「りく」くんと「みく」ちゃんは、生後2ヵ月の時に多頭崩壊現場からレスキューされ、保護主さんのもとへとやってきました。

その後ふたりはすくすくと成長し、りくくんは現在、体重が7kg近くに。みくちゃんと並ぶとその大きさが際立ち、立派に成長した姿に感動してしまいます。

白猫だったはずが…？

りくくんは子猫時代、体が真っ白で、儚げな印象の可愛らしい子猫でした。しかし、成長とともに少しずつその毛色が変化していったそうです。

そして大人になった今、白猫ちゃんから、ちょっと個性的なキジ白ちゃんへと進化を遂げたのです。

くっきりとしたハチワレ模様とは裏腹に、りくくんは頭頂部だけ色が薄いため、保護主さん曰く“カッパのよう”にも見えるそう。

背中から尻尾にかけては、もはや白い部分がほとんどないほどで、まるでまったくの別猫のように見えます。

ですが、現在のりくくんを見てから改めて子猫時代の姿を振り返ると、確かに白い毛の中に、うっすらと模様になりそうな部分が混ざっているのが分かります。

りくくんのお目目が水色であることから、もしかするとシャム猫のように、遺伝的に毛色が“焦げる”要素があったのかもしれません。

兄妹でも違う成長過程

りくくんが驚きの変貌を遂げた一方、みくちゃんは子猫の時から大きく印象を変えることなく、色白でスリムな美人猫ちゃんへと成長しました。

一目で兄妹だと分かるほど似ていても、まったく異なる成長過程をたどったりくくんとみくちゃん。そんな兄妹の姿に、遺伝子の不思議さを感じます。

子猫の時も、大人の時も違った可愛さのあるりくくんの姿に、動画の視聴者からは「カッパでもかわええ♡」「不思議だけど可愛いですよ♡♡♡♡」「赤ちゃんの時に薄っすら色付いてる所が濃くなったのね。可愛いからいいね」「大丈夫だ。賢そうなお目めは 健在や♡」「これはこれでかわいい♡」「りくちゃん小さい頃真っ白で可愛いですね♡大きく成長しても可愛い♡」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

TikTokアカウント「りくみく」では、保護猫兄妹のりくくん・みくちゃんの日常風景をメインに、先輩保護犬である柴犬「さすけ」くんのクスッと笑えるユニークな姿も楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「りくみく」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。