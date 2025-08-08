10年ぶりグラビアも話題の「元祖メガネっ子アイドル」として知られるタレント・時東ぁみ(37)が８日までに自身のインスタグラムを更新。筋トレに打ち込む姿を公開した。



【写真】あまりの苦しさとキツさで思わず笑いが

「今回はトレーニング動画ではなく…辛すぎて叫ぶ私だけ繋げてみましたｗ」とつづり、露出度高めのカーキ色のタンクトップとショートパンツ姿で、パーソナルトレーニングに励む動画を投稿。ダンベルを両手に持ってのスクワットや二の腕に負荷をかける動きの連続に、息を切らして汗だくになりながら「っダメ…ほ～んとにプルプルすぎて立ってられない…」「ちょ、待って、ホントにムリぃ～」「あ～はぁ～痛い～」と苦悶（くもん）の表情で“なまめかしい”絶叫を連発した。



先月、筋トレ6周年を迎えたことを報告していたが、ストイックなトレーニングに「本当に久しぶりに泣きそうになるくらい辛かった。忙しいと定期的にできないから、体がマイナスからスタートしてる感じ」と相当身体に堪えた様子。「時間をちゃんと作って定期的にやりたいよー！！トレーニング動画はまた改めてちゃんと載せますｗ」と結んだ。



この投稿にファンからは「美しい 永遠の17才」「辛いと言いつつ、笑顔が素敵」「叫ぶだけ……意外にイイっ！」「声もカワイイから、辛くて叫んでるのも…可愛く思えてしまう」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）