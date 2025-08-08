漫画の新刊、異例の点訳データ配布 『将棋の渡辺くん』作者、全盲の水泳選手と出会い「視覚障害者の方に読んで欲しい！」
漫画『将棋の渡辺くん』のコミックス第8巻の内容を抜粋した点訳データが配布されることが決定した。漫画の点訳データ配布は異例で、点訳は日本点字図書館のスタッフが担当。今回の企画に別冊少年マガジン編集部は「漫画の点訳データはほとんどないため、この機会にたくさんの視覚障害の方に楽しんでいただければと思います」と伝えた。
【画像】視覚障害者の方も漫画を読んで欲しい！点訳データ付きの『別冊少年マガジン』9月号
今回の企画は、本日8日発売の『別冊少年マガジン』9月号に掲載の『将棋の渡辺くん』で、全盲の水泳選手・木村敬一にインタビューを実施。その際、原作者・伊奈めぐみが「木村さんに『将棋の渡辺くん』を読んで欲しい！」ということから、点訳した冊子をお渡しした。
そして、この冊子制作用の点字データをQRコードにして配布することになった経緯は「少しでも多くの視覚障害者の方に漫画を読んで欲しい！」という伊奈の希望で、『将棋の渡辺くん』8巻から抜粋したお話を点訳データにして、配布することになった。
点訳データのダウンロードは、8日に発売された『別冊少年マガジン』9月号の『将棋の渡辺くん』に掲載されているQRコードを読み込むほか、専用サイトからダウンロードすることができる。
『将棋の渡辺くん』は、『別冊少年マガジン』にて2013年より連載中の人気将棋漫画で、伊奈氏の元夫である将棋棋士・渡辺明氏の日常を描いたストーリー。第8巻は、離婚、大怪我、入院…波乱万丈の日々をおくる渡辺くんの日常が赤裸々に漫画化されている。
【画像】視覚障害者の方も漫画を読んで欲しい！点訳データ付きの『別冊少年マガジン』9月号
今回の企画は、本日8日発売の『別冊少年マガジン』9月号に掲載の『将棋の渡辺くん』で、全盲の水泳選手・木村敬一にインタビューを実施。その際、原作者・伊奈めぐみが「木村さんに『将棋の渡辺くん』を読んで欲しい！」ということから、点訳した冊子をお渡しした。
点訳データのダウンロードは、8日に発売された『別冊少年マガジン』9月号の『将棋の渡辺くん』に掲載されているQRコードを読み込むほか、専用サイトからダウンロードすることができる。
『将棋の渡辺くん』は、『別冊少年マガジン』にて2013年より連載中の人気将棋漫画で、伊奈氏の元夫である将棋棋士・渡辺明氏の日常を描いたストーリー。第8巻は、離婚、大怪我、入院…波乱万丈の日々をおくる渡辺くんの日常が赤裸々に漫画化されている。