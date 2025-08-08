【推しの子】連載5周年イベント開催 コマ組み合わせたフォトパネル設置！グッズ公開
漫画『【推しの子】』連載開始5周年を記念して、＜【推しの子】公式コミュニティ 苺プロ広報部＞による初のリアルイベント「【推しの子】祝・連載5周年 POP UP MEETING」が、29日〜9月4日に「新宿マルイ メン」1Fイベントスペースにて開催されることが決定した。
【画像】欲しい！【推しの子】グッズ＆配布されるポストカード絵柄
イベントではフォトスポットを複数展開するほか、5周年記念グッズを販売。入場は無料で、時間指定入場チケットの予約を「苺プロ広報部」内のWEBページにて8月8日18時より受付がスタートする。
『【推しの子】』の原作イラストを使用した、イベントのオリジナルのグッズは多数用意しており、オリジナルグッズは、「苺プロ広報部」オンラインストアでも受注販売を実施。
■グッズラインナップ
・【推しのコマ】アワード アクリルキーホルダー（6種） 1,100円(税込)
・SNS風アクリルキーホルダー（6種） 1,500円(税込)
・名台詞キーホルダー（8種・ランダム） 800円(税込)
・カスタムパーツチャーム（12種） ストラップ＋5周年ロゴ 650円(税込) /各パーツ 450円(税込)
・連載5周年記念ステッカー（8枚セット） 1,900円(税込)
・連載5周年記念クリアファイル（5種） 800円(税込)
・うちの子 タオルハンカチ 1,500円(税込)
・連載5周年記念ロゴアクリルバッジ 900円(税込)
・推しアクリルバッジ（6種） 990円(税込)
・連載5周年記念缶バッジ（15種） ランダム単品 450円(税込) / フルセット 6,750円(税込)
・[コンプリートセット販売]連載5周年記念缶バッジ15個セット 6,750円(税込)
・ポストカード3枚セット 500円(税込)
・「POP UP MEETING」ポスター風マルチケース 2,200円(税込)
■特製ポストカード（6種）が最大3枚もらえるキャンペーンを実施
下記の条件を満たした数に応じて、来場時に特製ポストカードを最大3枚お渡し。
・時間指定入場チケットでの来場
・平日の来場
・対象SNSにて「#苺プロ広報部POPUPMEETING」を使用し、投稿した画面の提示
■展示内容紹介
・「推しのコマアワード」コラージュフォトパネル
「苺プロ広報部」の会員による事前投票で決定した、推しコマを組み合わせたフォトパネルを設置します。本企画で人気の高かったシーンとともに、『【推しの子】』を振り返ることができます。
・グッズ持ち込みOK！ 連載5周年お祝い仕様ミニフォトスペース
お気に入りの『【推しの子】』グッズと一緒に、連載5周年お祝いフォトが撮影できるフォトスポットを用意。
