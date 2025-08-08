INI、初ドキュメンタリー映画特報映像公開 葛藤や不安に向き合う姿も
11人組グローバルボーイズグループ・INIのドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の特報映像が8日、公開された。
【写真】真剣な表情で…INIやMINIに思いを馳せるメンバーたち
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトル『I Need I』には「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）とともに過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。
特報映像では、さまざまなステージで成功を収めてきた“栄光”の裏側で、普段は見せることのない“葛藤”や“不安”と向き合う姿、そしてMINIに支えられながら前進していくINIの歩みが映し出されている。
