映画「INI THE MOVIE『I Need I』」特報サムネイル（C）2025「INI THE MOVIE『I Need I』」製作委員会

写真拡大

　11人組グローバルボーイズグループ・INIのドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の特報映像が8日、公開された。

【写真】真剣な表情で…INIやMINIに思いを馳せるメンバーたち

　「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトル『I Need I』には「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）とともに過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。

　特報映像では、さまざまなステージで成功を収めてきた“栄光”の裏側で、普段は見せることのない“葛藤”や“不安”と向き合う姿、そしてMINIに支えられながら前進していくINIの歩みが映し出されている。