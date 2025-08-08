◎大雨特別警報

8日(金)午前7時半現在、鹿児島県の霧島市には大雨特別警報が発表されています。既に何らかの災害が発生している可能性が高いという情報です。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。土砂災害に最大級の警戒をし、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

◎全国の天気

前線が停滞する宮崎県・鹿児島県では、昼前にかけて、新たに線状降水帯が発生するおそれがあります。厳重な警戒を続けてください。九州南部は午後も雨が続き、夜から再び雨脚が強まる予想です。新潟から北海道は雨や雷雨で、激しく降るところもあるでしょう。東北太平洋側と北陸三県、関東から九州北部にかけては広く晴れますが、こちらも急な雨や雷雨にはご注意ください。関東南部の平野部でも夕立がありそうです。

◎予想最高気温

前日と同じくらいか、やや高い所が多いでしょう。札幌は27℃、仙台は33℃。関東から西日本は35℃くらいまで上がる所が多く、東京と名古屋は35℃。大阪と福岡は34℃の予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

西日本はこの先、12日(火)頃にかけて大雨のおそれがあります。三連休、予定がある方も移動先の気象情報には十分ご注意ください。次に広く晴れるのは、来週13日(水)頃となりそうです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

◎週間予報・札幌〜名古屋9日(土)は広く晴れますが、10日(日)以降はくもりや雨の所が多くなりそうです。北陸は10日(日)の夜から再び大雨のおそれがあるため、今後も最新の情報にご注意ください。各地とも、来週半ばにかけて、雨が降りやすい見込みです。