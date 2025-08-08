佐久間宣行Pの新作コメディ『デスキスゲーム』人気芸人・お色気美女軍団・バイプレーヤー俳優ら出演者発表
動画配信サービス「Netflix」で9月9日から配信予定のNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（全6話）の本予告映像が解禁となり、出演者が明らかになった。
【動画】Netflixコメディ『デスキスゲーム』予告映像
本作は、『トークサバイバー！』シリーズ、『LIGHTHOUSE』、そして『罵倒村』と、Netflixでも立て続けに話題作を生み出してきたテレビプロデューサー・佐久間宣行が手がける新作で、一触即発の“デスキスゲーム”。MCとして、矢作兼（おぎやはぎ）、山里亮太（南海キャンディーズ）、池田美優の出演が発表されている。
アドリブドラマの世界で、人気芸人たちは「最高のキスで物語を終わらせる」というミッションに挑む。ただし、途中で“安いキス”をしてしまえば即退場＝“死（デス）”となるルールだ。美女たちの誘惑に翻ろうされながら、欲望と自制心の狭間で勝者が決まる。
参加者は、劇団ひとりをはじめ、森田哲矢（さらば青春の光）、渡辺隆（錦鯉）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、嶋佐和也（ニューヨーク）、ぐんぴぃ（春とヒコーキ）の6人。
彼らをあの手この手で惑わす美女役として、八木奈々、橘メアリー、金松季歩、塔乃花鈴、葵いぶき、紗倉まな、月乃ルナ、MINAMOが登場する。
そして、ドラマをナビゲートするのは佐久間が「ドラマとバラエティを行き来できる人」と太鼓判を押す宮野真守。ほか、超重要キャラクターとして竹財輝之助、橋本じゅん、結木滉星、野間口徹、 八嶋智人、寺島進、西岡徳馬ら俳優陣が出演。物語の中で芸人たちの演技力とアドリブ力が試される。
エンディングテーマは、銀杏BOYZの「夢で逢えたら」。この特異な世界観をさらに盛り上げる。
予告映像では、劇団ひとりVS八木奈々、森田VS橘メアリー、渡辺VS金松季歩、野田VS塔乃花鈴、嶋佐VS葵いぶき、ぐんぴぃVS紗倉まなの対決シーンが解禁。美女たちのキスの誘惑と芸人たちのリアクションが、予測不能な展開を次々と生み出し、物語は笑いと緊張感の渦に包まれていく。最後に“最高のキス”で物語を締めくくり、主人公の座を手にするのは誰なのか――。本作は、全6話一挙配信。
