「雀宮」はなんて読む？「雀」はみんな知ってる鳥です！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「雀宮」はなんて読む？

「雀宮」という漢字を見たことはありますか？ 栃木県にある駅名で、ひらがな6文字です。 いったい、「雀宮」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「すずめのみや」でした！ 雀宮駅は、栃木県宇都宮に位置する東日本旅客鉄道（JR東日本）東北本線の駅のこと。 そんな雀宮駅は、「宇都宮線」の区間に含まれており、「雀宮駅 - 宇都宮駅」間の距離は7.7kmで、東北本線全体で4番目に長いのだとか。 ちなみに、雀宮の「雀」とは、すずめ（小鳥の名）などの意味を持つ漢字で、「すずめ」のほかには音読みで「ジャク」と読むことができます。 有名な言葉だと、主に東南アジアの森林に住み、緑がかった色の羽をもつキジ科の鳥「孔雀（くじゃく）」などがありますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR東日本』

ライター Ray WEB編集部