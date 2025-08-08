¥¤¥é¥¹¥È¡§±ö°æ¹ÀÊ¿

À¸³¶500É¤¤ÎÇ­¤ÈÊë¤é¤·¤¿¹ëÅ¡¤Ç¡¢Ç­¤ÈËÜ¤ËËä¤â¤ì¤¿À¸³è
Àµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä±ü¿¼¤¤Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¡£42¿Í¤ÎÊ¸¹ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¿Í´ÖÏÀ¡É¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢Í¿¼ÕÌî¾½»Ò¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¸¹ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ²Ê½ñ°Ê³°¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤µ¤¨¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤­¤¿¡ÖÊ¸¹ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â£¤ë¡¢Ê¸³Ø¤¬°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë½ñ¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¡ÚÀ­¡Û¡ÚÉÂµ¤¡Û¡Ú¤ª¶â¡Û¡Ú¼ò¡Û¡ÚÀïÁè¡Û¡Ú»à¡Û¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¶Ã¤­¤ÎÁÇ´é¡É¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ê¸¹ë42¿Í¤Î¥Ø¥ó¤Ç¡¢¥¨¥í¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤«¤é¡¢±ü¿¼¤¤¡È¤ä¤¿¤é»É·ãÅª¤ÊÀ¸¤­ÍÍ¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª

ÂçÐÇ¼¡Ïº¡Ê¤ª¤µ¤é¤®¡¦¤¸¤í¤¦¡¡1897¡Á1973Ç¯¡Ë
¿ÀÆàÀîÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¡¦Ìî¿¬À¶É§¡£ÅìµþÄë¹ñÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø°ÈÇÏÅ·¶é¡Ù¡Ø¥Ñ¥êÇ³¤æ¡Ù¡ØÅ·¹Ä¤ÎÀ¤µª¡Ù¤Ê¤É¡£Îò»Ë¾®Àâ¤Îµð¾¢¡£Éã¤ÏÆüËÜÍ¹Á¥¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÎÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ä¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éºîÊ¸¤ò»¨»ï¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÂç»þÂå¤Ë¤Ï·àÃÄ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Æ±¿Í»ï¤â¤Ä¤¯¤ë¡£¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Ï³°Ì³¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢ËÝÌõ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÀµ13¡Ê1924¡ËÇ¯¡¢À¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ø°ÈÇÏÅ·¶é¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢°Ê¸å40Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£ÈÕÇ¯¤ÏÉÂ¾²¤Ç¤â¼¹É®¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ48¡Ê1973¡ËÇ¯¤Ë´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê75ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

Ç­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿°ìÉ¤¤«¤é

Âç¤ÎÇ­¹¥¤­¤ÎÂçÐÇ¤Ï¡¢À¸³¶500É¤°Ê¾å¤ÎÇ­¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿Ç­¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÎÉÇ­¤¬¤¯¤Ä¤í¤®¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±ä¤Ù500É¤°Ê¾å¤ÎÇ­¤ò»ô¤Ã¤¿°¦Ç­²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

±½¤òÊ¹¤­¤Ä¤±¤¿¤´¶á½ê¤«¤é¡¢Ç­¤¬Â³¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿

ÂçÐÇ¤Î¹ëÅ¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹­¤¯¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÇ­¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î©¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÂçÐÇ¤Î²È¤ËÇ­¤ò¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçÐÇ¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ô¤ï¤ì¤¿Ç­¤Ï¡¢¼Î¤ÆÇ­¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌîÎÉÇ­¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾åÉÊ¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ºÊ¡¦ÆÓ»Ò¡Ê¥³¥ó¡Ë¤â¤Þ¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î°¦Ç­²È¤À¤Ã¤¿

ÂçÐÇ¤ÎÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·¡¦ÆÓ»Ò¡Ê¤È¤ê¤³¡ËÉ×¿Í¡Ê1898¡Á1980Ç¯¡¢ËÜÌ¾¡¦Ìî¿¬ÅÐ¤ÈÎ¤¤ê¡áÄÌ¾Î¡¦ÆÓ»Ò¡¢°¦¾Î¡¦¥³¥ó¡Ë¤âÇ­¹¥¤­¤Ç¡¢³°¹ñ¤ÎÇ­¤ä¡¢ÄÁ¤·¤¤Ç­¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜÌ¾¤¬¡ÖÅÐÎ¤¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¤¬¡ÖÆÓ»Ò¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°¦¾Î¤¬¡Ö¥³¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡

¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¢ª¤È¤ê¤³¢ª¤È¤ê¥³¥ó¢ª¥³¥ó¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Çò¤¤ÉÁ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇ­¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¡×¤È»÷¤¿¡Ö¥³¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ­Ç°´Û¤Ç¤Ïº£¤â°¦Ç­¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë

²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÐÇ¼¡Ïºµ­Ç°´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÂçÐÇ¤Î»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç­¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î´ë²èÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Â¿¤¯¤ÎÂçÐÇ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯ÂçÐÇ¼¡Ïº¤È¤¤¤¦Ê¸¹ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë±ï¤¬¤¢¤ëºî²È¤À¤Ê¡×¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

ËÜ¤ÈÇ­¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÊõ¤òÃÛ¤¤¤¿Ê¸¹ë¿ÍÀ¸

ËÜ¤ÎÇã¤¤¤¹¤®¤ÇÀ¸³è¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÍÎ½ñ¤À¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹¥¤­¤Ê¤À¤±ËÜ¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢»þÂå¾®Àâ¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÂçÐÇ¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤³¤ËÊ¬´ôÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

