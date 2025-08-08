¡ÚÇ500É¤¤È¹ëÅ¡Êë¤é¤·¡ÛÌîÎÉ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÈËâË¡¤Î²È¡É¤Ë½»¤ó¤ÀÊ¸¹ë¤ÎÀµÂÎ
À¸³¶500É¤¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤·¤¿¹ëÅ¡¤Ç¡¢Ç¤ÈËÜ¤ËËä¤â¤ì¤¿À¸³è
Àµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä±ü¿¼¤¤Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡£42¿Í¤ÎÊ¸¹ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¿Í´ÖÏÀ¡É¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢Í¿¼ÕÌî¾½»Ò¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¸¹ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ²Ê½ñ°Ê³°¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤é¤¹¤¸¤µ¤¨¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¸¹ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â£¤ë¡¢Ê¸³Ø¤¬°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë½ñ¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¡ÚÀ¡Û¡ÚÉÂµ¤¡Û¡Ú¤ª¶â¡Û¡Ú¼ò¡Û¡ÚÀïÁè¡Û¡Ú»à¡Û¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¶Ã¤¤ÎÁÇ´é¡É¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ê¸¹ë42¿Í¤Î¥Ø¥ó¤Ç¡¢¥¨¥í¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤«¤é¡¢±ü¿¼¤¤¡È¤ä¤¿¤é»É·ãÅª¤ÊÀ¸¤ÍÍ¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¿ÀÆàÀîÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¡¦Ìî¿¬À¶É§¡£ÅìµþÄë¹ñÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø°ÈÇÏÅ·¶é¡Ù¡Ø¥Ñ¥êÇ³¤æ¡Ù¡ØÅ·¹Ä¤ÎÀ¤µª¡Ù¤Ê¤É¡£Îò»Ë¾®Àâ¤Îµð¾¢¡£Éã¤ÏÆüËÜÍ¹Á¥¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÎÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ä¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éºîÊ¸¤ò»¨»ï¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÂç»þÂå¤Ë¤Ï·àÃÄ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Æ±¿Í»ï¤â¤Ä¤¯¤ë¡£¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Ï³°Ì³¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢ËÝÌõ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÀµ13¡Ê1924¡ËÇ¯¡¢À¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ø°ÈÇÏÅ·¶é¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢°Ê¸å40Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£ÈÕÇ¯¤ÏÉÂ¾²¤Ç¤â¼¹É®¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ48¡Ê1973¡ËÇ¯¤Ë´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê75ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿°ìÉ¤¤«¤é
Âç¤ÎÇ¹¥¤¤ÎÂçÐÇ¤Ï¡¢À¸³¶500É¤°Ê¾å¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ç¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÎÉÇ¤¬¤¯¤Ä¤í¤®¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±ä¤Ù500É¤°Ê¾å¤ÎÇ¤ò»ô¤Ã¤¿°¦Ç²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¤´¶á½ê¤«¤é¡¢Ç¤¬Â³¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
ÂçÐÇ¤Î¹ëÅ¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¤¯¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î©¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÂçÐÇ¤Î²È¤ËÇ¤ò¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçÐÇ¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ô¤ï¤ì¤¿Ç¤Ï¡¢¼Î¤ÆÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌîÎÉÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾åÉÊ¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¡¦ÆÓ»Ò¡Ê¥³¥ó¡Ë¤â¤Þ¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î°¦Ç²È¤À¤Ã¤¿
ÂçÐÇ¤ÎÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·¡¦ÆÓ»Ò¡Ê¤È¤ê¤³¡ËÉ×¿Í¡Ê1898¡Á1980Ç¯¡¢ËÜÌ¾¡¦Ìî¿¬ÅÐ¤ÈÎ¤¤ê¡áÄÌ¾Î¡¦ÆÓ»Ò¡¢°¦¾Î¡¦¥³¥ó¡Ë¤âÇ¹¥¤¤Ç¡¢³°¹ñ¤ÎÇ¤ä¡¢ÄÁ¤·¤¤Ç¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜÌ¾¤¬¡ÖÅÐÎ¤¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¤¬¡ÖÆÓ»Ò¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°¦¾Î¤¬¡Ö¥³¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¢ª¤È¤ê¤³¢ª¤È¤ê¥³¥ó¢ª¥³¥ó¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Çò¤¤ÉÁ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¡×¤È»÷¤¿¡Ö¥³¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°´Û¤Ç¤Ïº£¤â°¦Ç¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë
²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÐÇ¼¡ÏºµÇ°´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÂçÐÇ¤Î»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î´ë²èÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÂçÐÇ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯ÂçÐÇ¼¡Ïº¤È¤¤¤¦Ê¸¹ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë±ï¤¬¤¢¤ëºî²È¤À¤Ê¡×¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤ÈÇ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÊõ¤òÃÛ¤¤¤¿Ê¸¹ë¿ÍÀ¸
ËÜ¤ÎÇã¤¤¤¹¤®¤ÇÀ¸³è¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÍÎ½ñ¤À¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹¥¤¤Ê¤À¤±ËÜ¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢»þÂå¾®Àâ¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÐÇ¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤³¤ËÊ¬´ôÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸¹ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£