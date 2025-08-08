「ルーカスフィルムにメール送って」ボバ・フェット役、『スター・ウォーズ』再登場のためファンにお願い

『スター・ウォーズ』人気キャラクターの1人であるボバ・フェットは、2021年に単独ドラマ「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」も登場したにも関わらず、現時点で今後の予定が見えない状況となっている。シーズン2の製作は伝えられておらず、映画『マンダロリアン＆グローグー』にもとされている。

演じたテムエラ・モリソンはボバ・フェット役への情熱深い。幼きジャンゴ・フェットを演じた“息子”役のダニエル・ローガンと共にイベントのタンパベイ・コミコンに登壇すると、今後の登場予定は「ない」と改めて明かした。米が伝えている。

「今は過去の出演シーンを大事にするだけですね。皆さんにできることは、FAXでも手紙でもメールでも、ルーカスフィルムの権力者たちに送ることです。彼らも、皆さんからの連絡を喜ぶでしょう。ダニエル・ローガンとテムエラ・モリソンにチャンスを与えて、どこかに出してくださいとね。」

ファンに嘆願書を送るよう依頼したモリソンは、いつでも『スター・ウォーズ』の銀河に戻る心の準備が整っている。以前にも「『アソーカ』のシーズン2は製作されるのに。“ああ、僕のシーズン2はどこだ？”と」と思いを吐露しており、ボバ・フェットが難しいなら「スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ」で演じたキャプテン・レックス役を実写で演じてほしいと希望するほどだ。

ボバ・フェットはマンダロリアンとも関わりを持つ。キャラクター。モリソンの発言は全てミスリードで、実は映画『マンダロリアン＆グローグー』にサプライズ登場するという番狂せに期待したいものだが……？

