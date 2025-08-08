【独自取材】パンダのタンタン、剥製で中国へ――王子動物園の獣医師と広報が語る「静かな帰国」

2024年3月に亡くなった神戸市立王子動物園のジャイアントパンダ・タンタン（旦旦）が2025年6月末に剥製と骨格標本として、中国へと旅立ちました。

お別れの会などもなく静かな旅立ち。同園の広報・尾上勝利（おのえかつとし）さんから今回の経緯について、タンタンも担当していた獣医師の菅野拓（かんのひろき）さんから、剥製や骨格標本から読み取れるものについて、それぞれお話をうかがいました。

タンタン帰国の舞台裏

まずは広報の尾上さんに、タンタン帰国の経緯について聞きました。

ーー今年３月に剝製と骨格標本が完成していたということですが、返還が6月末になった理由を教えてください。

尾上：中国側との協議を行いつつ、必要な手続きを経て6月末の返還になりました。

ーー剥製や骨格標本にも、検疫が必要と聞きましたが……。

尾上：動植物やその加工品を輸出するとき、輸入国が求めた場合に検疫が必要となります。害虫や病原体を持ち込まないための措置ということですね。これはジャイアントパンダに限らず、他の動物も同じです。今回も中国へ戻る前に検疫を受けています。

ーーほかには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

尾上：移動のためには、ワシントン条約に基づく輸出の許可を受けないといけません。これは生体でも剥製や骨格でも、同じく手続きが必要となります。

2代目コウコウはどうだった？

ーー同じく同園で亡くなった2代目コウコウ（興興）のときは、どういう状態で返還したのでしょうか。

尾上： 2010年にコウコウが亡くなった時は協議の結果、剥製にせずに、そのままの状態でお返ししました。

ーー今回、お別れの会などを開催しなかった理由があれば教えてください。

尾上：中国側との協議の結果です。今回はタンタンを安全に、そして迅速に返還するということを最優先にさせてもらいました。

タンタンのこれから

ーータンタンの移動先について、中国側から具体的に聞いていますか。

尾上：私たちは、中国ジャイアントパンダ保護研究センターに保管されると聞いています。

ーー今後中国での公開の予定はありますか？

尾上：学術的に価値のある標本ですので、調査研究や教育普及で活用されると思われます。ただ、詳細に関しては、こちらでは把握しておりません。

ーー担当飼育員だった梅元さんと吉田さんは、タンタンに対面することができましたか。

尾上：園に到着したタイミングで、対面しています。

より正確に生前の姿を再現するために担当者が実際に現地へ行くなど、園の方でも業者との情報共有をして、作成の途中の段階もちゃんと確認しながら作業を進めていきました。

資料として生前の写真も渡しているんですが、仕上がりに関しては生前の姿を可能な限り再現できたと思っています。

ーー完成した剥製は、どのようなポーズになったのでしょうか。

ポーズに関してはお答えできませんが、みなさんがよく知っているタンタンを再現できたと思います。

ーー今後もパンダの誘致を進めていく予定ですか。

尾上：王子動物園単独で進められることではありませんし、具体的な話が進んでいるわけではないのですが、議会や市民のみなさんの意向に沿いながら、検討していきたいと考えています。

剥製や骨格標本で返還する理由

帰国前のタンタンが、飼育員さんたちと対面を果たしたと聞いてホッとしました。次は、獣医師の菅野さんに剥製と骨格を作成する意義について聞いてみました。

ーーどういう動物が剥製や骨格標本になるのか、その理由もあわせて教えてください。

菅野：今回、剥製になった理由は2つあるかと思います。1つは防疫上の観点。伝染病を広めないためです。例えば、アドベンチャーワールドのパンダたちも帰る前に検疫施設に入りましたよね。ああいう風に国の間を移動する場合は、病気を持ち込まないように相手国の求める検疫措置を実施することになっています。

これは生体でなくても同じ事で、遺体をそのまま返すことが、防疫の観点でプラスかマイナスかといったら、僕はマイナスだと思いますし、中国側も多分そう思っているかなというところが 1 つです。

あともう1つは、学術面や国際的な種としての位置付けが関係してきます。

ジャイアントパンダは、中国では国家一級重点保護野生動物です。中園に来ていた中国人スタッフも「パンダは国宝みたいなものだから」と言っていました。中国におけるパンダの位置づけやジャイアントパンダという種の稀少性、その辺りが絡んで今回の標本化が決まったのかなと思います。

剥製からわかること

ーー剥製と骨格標本、両方を作る理由を教えてください。

菅野：まず、剥製と骨格標本ではそれぞれから得られる情報が違います。費用と保管スペースの問題がクリアされるのであれば、両方あった方がいいですね。僕も作れるんだったら全部の動物で両方作りたいなと思いますよ。

ーー剥製を見る場合のポイントを教えてください。

菅野：剥製は、外見的な特徴を間近で見られるため、外貌（見た目）について詳しく分かります。いくら動物園が動物との距離が近いと言っても、実際にかなり近づかないと自分との大きさの比較や、細部の構造ってわからないと思うんですよね。剥製にはそういう意味で見るべきポイントがあります。

実際にさわることができるということも、大きいかなと思います。展示で触れる剥製を置いてあるところもありますよね。うちの資料館にも、剥製全体ではありませんが、毛の部分だけが触れるものはあります。

あとは、比較解剖学的な見方ですね。比較解剖学とは、他の生物と比較して知見を得る学問なのですが、生きているパンダとヒグマとツキノワグマって、実際に並べられないじゃないですか。それが剥製ならできる。並べてみることで、似ているところや違うところに気づくこともあると思うんです。

飼育個体だからこそ、わかることも

ーーなるほど、剥製を作成する意義はよくわかりました。つぎは、骨格標本だからこそ、わかることを教えてください。

菅野：その動物の動きの仕組みとか、パンダでいうと有名なところが『第六の指』ですよね。あとは筋肉の付着部位とか、その骨の各部分の幅広さを見て「ここの筋肉が発達していたんだな」という風に推測する先生もいらっしゃいます。

他にもパンダだったら、側頭筋と咬筋のどちらがより発達しているかをみることで、咀嚼するときのパワーや、噛む力がどれだけ強いかとかいうこともわかります。ただ、 1 頭だけだと、その個体だけの特徴の可能性もあるので、個体差を知るためにも、パンダだったらパンダのみで何十頭と並べて平均的なところを見ることでパンダの種としての特徴がわかります。

そして飼育している個体に関しては、生まれた年月日や病歴などが全部分かっています。その結果、それが骨や外貌（見た目）にどういう変化を及ぼしたのかを究明できるという点で、野生の個体とはまた少し違った見方ができるかなと思います。

あとは、イルカなどは退化した足の骨が残っていたりするんですけど、そういうのは見た目ではわからなくて、骨格標本にして初めて分かることなんです。骨格標本からは、そういう進化生物学的なことも読み取れます。

ほかにも「アリクイのあの長い舌は、なんであんなベロンとでるんやろ？」とか「あごはどないなってるんやろ？」とか。そういったことを解き明かすためにも、骨格標本が残っていることには、大きな意味があります。

このあたりは、比較解剖学者の遠藤秀紀先生の本なんかを読むとよくわかると思います。1995年に死亡した上野動物園のパンダ、フェイフェイの解剖調査も行った方で、著書にパンダの事も書いてありましたよね。

観察のポイント

ーー一般の人が剥製や骨格標本を見る時に、注目して欲しいところはありますか。

菅野：一般の方の目線を想像するのが、僕はむずかしいんですけど……。骨格標本の場合だと、皮膚の上から自分の骨をさわってみて、自分自身とその動物の骨の太さや大きさなどの比較をしてみるとおもしろいかもしれません。あとは、人間との違いを見ること。コアラなんかは袋骨って言う、袋の中の仔を支えるためだけの骨があったりするんです。これは、われわれにはなく、有袋類にだけあるものです。

その個体の生前の姿を知っているのであれば、歯の摩耗具合も興味深いですね。虫歯や犬歯が折れているコもいますね。パンダの場合も、並べれば食性等がわかります。「このコ、硬いの好きだったな、臼歯もしっかり残っているな」とか、「柔らかい方が好きやったな、臼歯が擦り減って硬いのを食べるのが難しかったかな」みたいなね。柔らかいものが好きだと歯石がいっぱいついているなど、そういう比較もできます。

ーー一般的に動物を剥製や骨格標本にするとき、何かリクエストはするものなのですか。

菅野：剥製はその動物の自然なポーズを取らせることが多いかな。あと動物園では、剥製の展示効果みたいなものも考慮します。動物の種類によって、躍動感があるようなものを作ったりもしますね。

その個体独特のポーズとか、表情とか。口角あげ気味とか、口を開けるとか。「何か持つようにしますか？」と言う風に、業者の方からも聞いてくれますね。枝に捕まった状態で作る猿の剥製なんかもありますし。剥製はそういう表現ができるところが大きいですね。

骨格標本は複雑なポーズをさせると言うよりも、四つ足のままや普通に直立しているものが多いです。

タンタンが残してくれた未来

ーー最後に。タンタンは園を去ってしまいましたが、何を残してくれたと思いますか。

菅野：まずは、みなさんの中にある思い出ですね。実際にパンダを見て、感じて、いろいろな感情が生まれたのかなと思います。そして、タンタンから始まって、ほかの動物への興味にも波及していった。そこから生物多様性への関心などにもつながった、ということもあると思います。

パンダからスタートして、レッサーパンダやホッキョクグマ、マヌルネコなどに感心を持った人もいるでしょう。いきなりSDGsがどうとか、種の保存がどうとかまで関心を持つ人は、なかなかレアなケースだとは思うのですが、まずは興味をもっていただいて、そこから広がりを見せたということが、園としては大きいことかなと思います。

あとは、飼育と治療に関する研究成果ですね。タンタンの骨格や剥製は、今後の学術的な知見にもつながります。そういった知見がどんどん積み重なっていくことで、パンダの保全にも貢献することになるかなと考えています。

――骨格標本と剥製への思いを、好奇心たっぷりに話してくれた菅野さん。生態や病気の解明に役立つことで、未来のパンダたちを守るなんて、なんだかステキですね、お嬢様。この知見を生かすためにも、新たなパンダの誘致が待たれます。タンタンが生きた時間が、研究や教育の中を通じて未来へと語り継がれる。それはきっと、これから始まるタンタンのもう一つの「生」なのでしょう。ありがとうタンタン。

あなたの物語はこれからも続いていくのです。

＜さらに詳しく剥製のことを知りたくなったら＞

園内にある動物科学資料館で、特別展「はく製たちがやってきた」〜須磨海浜水族園と王子の動物をくらべてみれば〜を開催中。

場所：神戸市立王子動物園 動物科学資料館

期間：開催中〜2025年11月頃まで

問い合わせ：電話078-881-6666

イベント詳細：https://www.kobe-ojizoo.jp/event/detail/?id=613

