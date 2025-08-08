¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×£Å£Ö£É£Ì¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¤òÀ©¤·¼ó°Ì¥¿¥¤¡ÖÍ¥¾¡³ÎÄê»ö¹à¤Î¤³¤Î²¶¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä£¸¡¦£·¡Ö£Ç£±¡×¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ç£±¡¡£Ã£Ì£É£Í£Á£Ø¡¡£³£µ¡×¡Ê£·Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£µ£°£¹¿Í¡Ê»¥»ß¤á¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£·Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Ç£±¡¡£Ã£Ì£É£Í£Á£Ø¡¡£³£µ¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï£µ»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£¶»î¹ç¤Ç¶¦¤Ë£´¾¡£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤È¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï½é¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¥Ü¥ë¥Á¥ó¤ÏÆþ¾ì»þ¤ËÇØ¸å¤«¤é¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¤½¤·¤Æ£Å£Ö£É£Ì¤â²Ã¤ï¤êË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÍðÀï¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ì¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥Ü¥ë¥Á¥ó¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤òßÚÎö¡£¥°¥í¥Ã¥®¡¼¤Î¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ë£Å£Ö£É£ÌÉ¬»¦¤Î£Å£Ö£É£Ì¤ò¤µ¤¯Îö¤·¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÃÇ¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ø¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤ä¤¬¤ì¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡ª¡¡¤³¤ì¤â¤è¡¢¤ªÁ°¤¬¼«Ê¬¤Ç¼¬¤¤¤¿¼ï¤À¤«¤é¤Ê¡¢
¥ª¥¤¡£²¶¤Ï¤è¡¢½õ¤±Á¥½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤è¡¢¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥á¡¼¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤³¤Î¥¢¥ÛÌîÏº¤¬¡ª¡×¤ÈÃÇºá¤·¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢¥ª¥¤¡¢¤³¤ì¤¬¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¡Ø£Ç£±¡ÙÍ¥¾¡³ÎÄê»ö¹à¤Î¤³¤Î²¶¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡£¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡ª¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸å³Ú±àÂç²ñ¤ò½ª¤¨£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï£±£°ÅÀ¡Ê£µ¾¡£³ÇÔ¡Ë¤Ç¾åÂ¼Í¥Ìé¤È£Å£Ö£É£Ì¤¬¼ó°Ì¥¿¥¤¡£¤½¤Î¤¢¤È¤ò£¸ÅÀ¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡Ë¤ÇÃª¶¶¹°»ê¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤¬ÄÉÁö¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ï£±£°Æü¤Î¹âºê¡¦£Ç¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Î»Ä¤ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£¸¡¦£·¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¼ÙÆ»¡¢¡û¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ê£µÊ¬£³£µÉÃ¡¡£Ã£Ò¡¡£É£É¢ªÂÎ¸Ç¤á¡Ë²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡ü¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¡û¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£·Ê¬£³£²ÉÃ¡¡¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¡ËÀÐ¿¹ÂÀÆó¡ü¡¢¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡û¶â´ÝµÁ¿®¡¢À®ÅÄÏ¡¡Ê£¶Ê¬£´£°ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë±Ê°æÂçµ®¡ü¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥á¥í¡¢¡û£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡Ê£µÊ¬£³£¸ÉÃ¡¡£Ð£ì£õ£ó¡¡£Õ£ì£ô£ò£á¡ËËÜ´ÖÊþ¹¸¡ü¡¢³¤ÌîæÆÂÀ
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡¡Ø£Ç£±¡¡£Ã£Ì£É£Í£Á£Ø¡¡£³£µ¡Ù£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡û¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó
¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡á£¸ÅÀ¡Ë¡Ê£±£²Ê¬£µ£°ÉÃ¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥º¥«¡¼¥¹¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥¿¥¤¥Á¡Ê£³¾¡£µÇÔ¡á£¶ÅÀ¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡Æ±£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡û¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡Ê£µ¾¡£³ÇÔ¡á£±£°ÅÀ¡Ë¡Ê£¹Ê¬£´£´ÉÃ¡¡£Å£Ö£É£Ì¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡á£¸ÅÀ¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡Æ±£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡ûÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡á£¸ÅÀ¡Ë¡Ê£²Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¼ó¸Ç¤á¡Ë£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡Ê£³¾¡£µÇÔ¡á£¶ÅÀ¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£¸»î¹ç¡¡Æ±£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡û¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£µ¾¡£³ÇÔ¡á£±£°ÅÀ¡Ë¡Ê£±£¸Ê¬£²£³ÉÃ¡¡¥«¥ó¥Ì¥¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÂç´äÎÍÊ¿¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡á£¸ÅÀ¡Ë¡ü
¡¡¢§Âè£¹»î¹ç¡¡Æ±£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡û¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡á£¸ÅÀ¡Ë¡Ê£±£µÊ¬£²£±ÉÃ¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¢ªÂÎ¸Ç¤á¡ËÄÔÍÛÂÀ¡Ê£´¾¡£´ÇÔ¡á£¸ÅÀ¡Ë¡ü