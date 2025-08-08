»Ò¤É¤â¤ÎÄ«¿©Ž¢ÂÎ¤È¿´¤ò¼é¤ëŽ£"¤Á¤ç¤Ã¤È"¤Î¹©É×
»Ò¤É¤â¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§polkadot / PIXTA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¸«¤ë¡Û"¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê"Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î±ÉÍÜ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¢¤³¤Î±ÉÍÜ³Økids¡×¤¬¿Íµ¤¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡õÅ¬¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¤¢¤³¤µ¤ó¡£¤¢¤³¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¤ï¤¬»Ò¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¡Ö»ÔÈÎ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤³¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤·¤¢¤ï¤»±ÉÍÜ³Ø¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿©»ö¤È±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ï»ÔÈÎÉÊ¤òà½Ð¤¹¤À¤±á¤ÇOK
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ºà¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢Æù¡¦µû¡¦Íñ¡¦ÂçÆ¦À½ÉÊ¡£¤³¤ì¤é¤ò1Æü3¿©¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬Ä«¡£Ë»¤·¤µ¤æ¤¨¡¢Ä«¿©¤¬¿©¥Ñ¥ó¤À¤±¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤«¤éÍñ¤ò¾Æ¤¯¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£Ä«¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¤Ï¼êºî¤ê¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª »ÔÈÎ¤Î²¹ÀôÍñ¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¤Á¤¯¤ï¡¢¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¢ÎäÅà¤Î¾Æ¤µû¡¢¥Ä¥Ê¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡¢Æ¦Æý¡¢¤½¤·¤ÆÇ¼Æ¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¤¹¤À¤±¡×¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤â¡¢¤Á¤¯¤ï¤ä¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄ«¿©¤ÎÄêÈÖ¡£Ä«¿©¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÏÍ¼¿©¤ÇÂ¿¤¯¤È¤ê¡¢Ä«¿©¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ä«¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÈÃº¿å²½Êª¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤È¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤Î¥º¥ì¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¿çÌ²¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¾Æâ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¤È¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãë¤ÈÌë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤ë¤È¶ÚÆù¤¬¤Õ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÄ«¿©¤Ç¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊäµë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¿¤À¡¢1¤Ä¤À¤±Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï°Õ³°¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¤È¤¤¤¦¤è¤ê»é¼ÁÊäµë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤ÈÈ¯¤¬¤óÊª¼Á¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦WHO¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï5¡Á7Ê¬¤òÌÜ°Â¤Ë¤æ¤Ç¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Å´¤ÎµÛ¼ý¤ÏÄ«¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à
Å´¤Ï¡¢µÛ¼ýÎ¨¤ÎÄã¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Å´¤ÏÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÍ³²¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Ë²á¾ê¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢»À²½¤·¤Æ´ÎÂ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¡´ï¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾®Ä²¤ÇµÛ¼ýÎÌ¤òÌÊÌ©¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å´¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÄ«¡£ÂÎÆâ»þ·×¤Î¥ê¥º¥à¤È¤·¤ÆÄ«¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¾®Ä²¤«¤é¤ÎÅ´µÛ¼ý¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÎÂ¡¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´µÛ¼ý¤ò²¼¤²¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤ÏÄ«¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£Ä«¤ËÅ´¤ò¤È¤ë½¬´·¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤È¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤äÄã¿ÈÄ¹¡¢ÄãÂÎ½Å¤ÇÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÖÄ«¿©¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²Û»Ò¥Ñ¥ó¤À¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤À¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤±¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÅ´¤Ï°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤Ë¤Ï¡¢Å´¤ò´Þ¤à¿©ºà¤ò¤¼¤Ò1¤Ä¤Ç¤â¿©Âî¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Å´Ê¬¤ÎÂ¿¤¤¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ÎË»¤·¤µ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤äÍñ¡¢Ç¼Æ¦¡¢Æ¦Æý¡¢¤µ¤Ð´Ì¤Ê¤É¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤ª¼ê·Ú¿©ºà¤ä»ÔÈÎÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
1¤ÄÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÎÄ¾¸å¤ÏÅ´µÛ¼ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÅ´¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÍð¤¹¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡Ä
¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ·ã¤Ë¤Õ¤¨¤ë¤ªÇº¤ß¤¬¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¡¦¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿²¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡×¡£¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ëÊª¼Á¤Ç¡¢¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¡Ê³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤ËÆ¯¤¯¡Ë¤¬¡¢Ìë¤Ë¤ÏÉû¸ò´¶¿À·Ð¡Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤ËÆ¯¤¯¡Ë¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¡¢¥²¡¼¥à¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìë´Ö¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤º¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¿²¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢°ßÄ²¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¸µµ¤¤â¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÆâÍÆ¤Ë¤â¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÍ¼¿©¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤Î¤âÌäÂê¤Ç¡¢Ê¢¥Ú¥³¾õÂÖ¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌë´Ö¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞÀ©¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÍ¼¿©¤¬Áá¤¯¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Ìë¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤µ¤é¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤À¤±¡×¡Ö¤á¤óÃæ¿´¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃº¿å²½Êª¤ËÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Ìë´Ö¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ«¤Ï¡¢°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤¹¤Ç¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¥Ø¥È¥Ø¥È¤Î¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢
1¡§Ãº¿å²½Êª¡Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ÜÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
2¡§Å¬ÅÙ¤ËÊä¿©¤òÆþ¤ì¤ë
3¡§ÊÙ¶¯¤ä¥²¡¼¥à¤Î¤¢¤È¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¡ÊÅòÁ¥¡Ë¤ËÆþ¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤â¡¢ÆÚÆù¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤ì¤ë¡£½¬¤¤»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÍ¼¿©¤¬Áá¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¢Âð¸å¤Ë50¡Á80gÄøÅÙ¤Î¡Ö¤ª¤«¤«¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÊä¿©¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤½¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ä¥²¡¼¥à¤Ç¹â¤Ö¤Ã¤¿¿À·Ð¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥²¡¼¥à¤äÊÙ¶¯¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤ÎÊÙ¶¯¸úÎ¨¤¬¤è¤¯¡¢Áá¿²¤Î½¬´·¤â¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ï22»þ¤Þ¤Ç¡ª¤Ê¤É¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
