本日の予定【経済指標】
【日本】
国際収支（6月）08:50
予想 15984.0億円 前回 34364.0億円（経常収支)
予想 27211.0億円 前回 28181.0億円（経常収支・季調済)
予想 4088.0億円 前回 -5223.0億円（貿易収支)
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第2四半期）14:30
予想 7.5% 前回 7.4%（失業率)
【カナダ】
雇用統計（7月）21:30
予想 2.0万人 前回 8.31万人（雇用者数・前月比)
予想 7.0% 前回 6.9%（失業率)
※予定は変更することがあります
