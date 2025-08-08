【日本】
国際収支（6月）08:50
予想　15984.0億円　前回　34364.0億円（経常収支)　
予想　27211.0億円　前回　28181.0億円（経常収支・季調済)　
予想　4088.0億円　前回　-5223.0億円（貿易収支)

【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第2四半期）14:30
予想　7.5%　前回　7.4%（失業率)

【カナダ】
雇用統計（7月）21:30
予想　2.0万人　前回　8.31万人（雇用者数・前月比)　
予想　7.0%　前回　6.9%（失業率)

※予定は変更することがあります