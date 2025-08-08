米株価指数先物　時間外取引　上昇、暫定FRB理事にミラン氏選出で利下げ期待高まる

東京時間07:20現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44151.00（+76.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6378.25（+11.75　+0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23544.75（+48.50　+0.21%）

時間外で米株は上昇。クーグラーFRB理事の後任にミラン氏が指名されたことを受け、利下げ期待が一段と高まっている。

ミラン氏は利下げ主張しているウォラー理事を称賛したほか、関税政策強化による価格圧力の証拠はない。大幅なインフレ予想していないとコメント。FRBメンバーで利下げ主張しているウォラー氏とボウマン副議長に続いて3人目のハト派となる。