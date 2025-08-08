高嶋ちさ子、“絶品かき氷”食べたさにサイコロ投げ辞退を言いだす！「ズルをしてしまうから…」

8月8日（金）の『ザワつく！金曜日』では、日本全国から行列のできる“絶品かき氷”がスタジオに登場＆サイコロを振って試食権獲得を目指す「日本全国かき氷祭」を開催する。

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が大好きな“かき氷”をテーマにした今回の企画。

番組では、日本全国から行列ができる大人気かき氷3品を厳選。しかし、1品につき食べられるのはひとりだけ。誰が食べられるか、運命は番組特製のサイコロ次第というルールが、ザワつくトリオの前に立ちはだかる。

用意されたのは、「福岡・糸島の山奥に大行列！極秘製法で作る、ふわふわ味付きかき氷」、「およそ100日間限定！北海道・定山渓の大行列かき氷」、「埼玉・秩父の名水で作る、蕎麦店の絶品かき氷」という、いずれも絶品のかき氷。

VTRを見ただけで大興奮して「食べたい！」「お願い！」と懇願するザワつくトリオ。あまりの食べたさに、ちさ子は自分が投げるとズルをしてしまうから、サイコロを投げるのは辞退すると言いだすが…。

はたして絶品かき氷の試食権をゲットするのは誰なのか？

また番組では、最近遭遇した出来事をテーマに、ザワつくトリオが語り合う。

今回は、良純の娘がシンガポールでのサマースクールに向けて出発したという話をきっかけに、海外では電子マネーが普及し現金を使わない、という話題に。

一茂や良純は、どうやら電子マネーやスマホ決済があまり得意ではない様子で…。