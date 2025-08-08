子供同士が仲良しだから、「仕方なく関わっている」ママ友っていたりするものです。今回はそんなママ友と夫が、妻の知らない間にこっそり会っていた話を紹介します。

「浮気なんか絶対してない」と言うけれど…

「小学2年生の息子を通じて知り合ったママが、正直苦手です。そのママはシングルマザーだそうですが、女をやたらアピールし、話し方も甘ったるくて……。ウチの旦那にも媚びた態度をとっていたのですが、旦那もなんだかうれしそうなのがムカつきます。

そしてある日のこと、夫が仕事からなかなか帰ってこない上、連絡もとれなくて心配だったんですが……なんと夫がそのママ友とこっそり会っていたことが発覚。夫は『相談があるっていうから、話を聞いていただけ』『浮気なんか絶対してない』『ごめん、もう二度と会わないから……』と言っていましたが、はたして夫の言葉を信じていいのでしょうか……」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年10月）

こんなことをされたら、妻が夫の浮気を疑うのは当然ですよね。何もないといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。