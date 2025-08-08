「おお、にいちゃん、そこわいの場所や」…全てを失った元AD会社社長が経験した”ホームレスの世界の秩序”

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『「どうせやったらプロのホームレスになったろか」…金も友人も家族も失った元AD会社社長が決意した徹底的な”ホームレス生活”』より続く。

ホームレスの「掟」

その気になってみると、ホームレスの世界もそれなりの秩序があるのがわかってきた。

まずホームレスには移動派と定住派がある。移動派は地下街や公園などを渡り歩いている。定住派は決まった根城があって、両者は決して交わることがない。それぞれの生き方の問題だ。

定住派にもいろいろあって、公園だけとは限らない。

橋の下や高速道路の高架下は、雨露がしのげるので位が高い。とくに橋の下ではブルーシートやベニヤ板なんかでちょっとした家並みの小屋を建てている人もいて、これはもうプロである。ホームレスのプロというのもおかしいが、公園をうろうろ渡り歩いている移動派に比べて本格度が高い。

単なるイメージだが、生き方に工夫があって、段ボールハウスに家財道具なんかもある。「生活」がある。ちゃんと（？）生活しようという意思を感じた。それに比べてこっちはアマチュアもいいところである。

「ちょっとくたびれた若者が深夜彼女に袖にされて行くところもなく仕方なく公園のベンチで夜を明かそうとしている」

という体を、気持ち的には取っていたから。よくいえば「自給自足のアウトドア派」みたいに見えないものかと、公園のトイレの鏡でチェックしては「よし」などとやっていた。銭湯にもときどきは行った。だがふだんは公園の水道で頭と足を洗って済ませる。それさえすれば、人間なんとかなるものだ。

「俺、いますごい経験してるぞ」

ホームレスにとっては、とにかく1日が長い。想像を絶するくらい長い。犬とか猫とか相当えらいと思う。生きてから死ぬまで起きているか寝ているかしかないのだから。人間はなにも考えないということはできない。ずっとなにか考えている。考え事をしているうちに時間がたつ、とはよく言うが、そんなことせいぜい1時間とか2時間だろう。一度、1日中考え事をしてみたらいい。それがどれほど長いことか。

ようやくその日寝られそうな公園にたどり着いたとしても、今度はポジション取りがある。屋根付きのベンチなどは、特等席だ。水道やトイレに近いといった“いい場所”も「先輩」に取られている。知らずに場所取りすると、

「おお、にいちゃん、そこわいの場所や」

「あ、すみません」

と言って場所を空けるのだが、そんなことを学習しながら、

「俺、いますごい経験してるぞ」

と興奮していた。いつかこれを誰かにしゃべったら、一晩中でも話せるくらいのネタになる。きっと人々は腹を抱えて笑うに違いない。

いつか--。

それがいつのことになるのか、まるでわからなかった。

『「自分には、どこか戻る場所が必要なんだ」…身も心も荒んだ元AD会社社長が本当に“帰りたかった”場所とは』へ続く。

【つづきを読む】「自分には、どこか戻る場所が必要なんだ」…身も心も荒んだ元AD会社社長が本当に”帰りたかった”場所とは