“猫耳”似合いすぎな美女たち！ 人気YouTuber、元小学生漫才師師に80年代アイドルまで
8月8日は「世界猫の日」。2002年に国際動物福祉基金が制定しており、猫を助け、保護する方法について学ぶ日とされている。芸能界には、自らがかわいい猫になってしまった美女たちが。今回は、猫耳が似合いすぎている女性芸能人たちを紹介していこう！
【写真】矢口真里、池田レイラ、キョンキョンも “猫耳”がかわいすぎる芸能人をイッキ見！
■矢口真里
矢口真里は「最近の衣装さんたち」とつづり複数のファッションフォトを投稿。「みみはたまに生えます」と添えた通り、2枚ほどモフモフの“耳”が生えた姿も。1枚はオレンジのシャツワンピにレースのビスチェ、頭には白っぽい耳が。もう1枚でも同じ耳、ゆったりとしたペールブルーのワンピースを着用。この投稿には「可愛いまりっぺ」「耳、似合ってるニャー!!」といったコメントが集まった。
■池田レイラ
親子漫才師・完熟フレッシュの池田レイラは、東京ディズニーシーを満喫する姿を公開。その頭には、『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」の耳がついたカチューシャが。白猫であるマリーに合わせてか、この日の池田は全身白コーデ。かわいらしい“マリーバウンド”が完成していた。「猫耳レイラちゃん、可愛すぎ まじ天使」「ルックスがアイドルなんよ！」などと絶賛の声が届いている。
■小泉今日子
ベテラン女優の猫耳も。タレントの加藤紀子のインスタグラムに登場したのは、黒い猫耳に真っ赤なリップが眩しい小泉今日子。唇を尖らせ目線を外す表情もあざとかわいい。こちらは、7月19日・20日に岐阜・高山市で行なわれた音楽イベント『HIDA TAKAYAMA JAZZ FESTIVAL 2025』のオフショットとみられる。これにはファンから「素敵すぎる」「80年代アイドルのキョンキョン。これは、すごい」とコメントが寄せられた。
大人気YouTuberのディズニー猫耳コーデもかわいすぎ！
■しなこ
YouTuberとして若者に絶大な人気を誇るしなこは、東京ディズニーランドで「マリー」コーデを披露。フリルたっぷりのピンク色のワンピースと、マリーのカチューシャがピッタリな姿を複数枚投稿し、「久しぶりのあま〜いコーデしなこ、どうかな？」と呼びかけた。「どのしなたんもピンクに溢れてて可愛すぎるね」「傘までかわいい」と多くのコメントが集まっている。
■岸明日香
タレントやグラビアアイドルとして活躍する岸明日香は、「ボートレース常滑ありがとうございました」とし、オフショットを公開。その頭には、白とピンクのふわふわの耳が。白いオフショルダーの衣装からは、美しいデコルテもあらわになっている。「あすにゃん可愛いにゃん！」「女神」「めちゃくちゃ素敵です」などといった声が届いている。
