「天海祐希が演じたキャラクター」人気ランキング 第1位はカッコいい刑事役！
女優の天海祐希が本日8月8日、誕生日を迎えた。クランクイン！では、58歳になった天海がこれまでドラマ・映画で演じたキャラクターについて人気アンケートを実施。第1位は、2009年4月期に放送スタートしたドラマ『BOSS』（フジテレビ系）シリーズで演じた主人公・大澤絵里子だった。
【写真】天海祐希主演の『女王の教室』20周年！ ブレイクした児童役キャストたちの現在の姿
今回の結果は、クランクイン！が7月31日〜8月4日までの5日間で「あなたが好きな『天海祐希が演じたキャラクター』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき3キャラクターまで。349名から回答があった。
『BOSS』は、警視庁が多様化する犯罪や警察の検挙率低下への対策という世間へのアピールのために新設した「特別犯罪対策室」の室長に就任したアメリカ研修帰りの訳あり女性キャリアの大澤絵里子と、彼女の下に就く各部署から不要と言われた個性的な精鋭達の活躍を描く刑事ドラマ。
『離婚弁護士』シリーズで主演した天海、脚本の林宏司、演出の光野道夫の3人が再び集結した本作。そのため、天海演じる絵里子が『離婚弁護士』で演じた貴子を紹介するシーンがあるなど、クロスオーバーでもファンを喜ばせた。2011年4月期には2ndシーズンが放送された。Superflyによるオープニングテーマ「Alright!!」もおなじみだ。
回答者からは「あんな上司だったら一生着いて行きたいと思います。男前な所がめちゃくちゃ大好き」「美人で責任感が強くてかっこいい、人には見せないけれども弱い部分もあるという素敵な女性の役でぜひ自分の上司にもなってほしいと思いました」「カッコいい女上司というイメージがあるけど、エンディングで見せるギャップが好きだった」「小学生の時に見て一目惚れ。かっこいいところや室長としてみんなをリードするところ。なのにユーモアがあって面白いところに惹かれ天海祐希の魅力にどハマりしたきっかけ」といった声が多数寄せられている。
