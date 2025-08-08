つながりたくない上司からのSNSの「友達申請」どう断る？…プライベートと仕事を両立するためのSNS運用術

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第50回

『「10人に1人」が職場の人のSNSをブロックしたことがある…「数字で見る」職場でのSNS交流に対する考え方』より続く。

職場の人とSNSでつながり自由が奪われる

「上司からSNSの友達申請が来てしまって気が重い。スルーしてもいいですか？」

「嫌々会社の人とSNSでつながったら、何も投稿できなくなってしまった」

職場の人とSNSでつながることで、オンオフの区別がつきづらくなり、評価などが気になり、何も投稿できなくなってしまうというわけです。

なお、LINEはスマホに紐付くため、基本的にひとり1アカウントとなるうえ、新着メッセージが届くとプッシュ通知が来てしまいます。連絡がとりやすくて便利な一方で、ストレスを感じる人もいるはずです。業務連絡でLINEを使う場合は、可能ならビジネス版LINE「LINE WORKS」の導入を検討するといいかもしれません。

職場の人とSNSでつながりたい人は、対面で「友達申請／フォローいいですか？」と確認をとっておくといいでしょう。相手が気乗りしないようであれば、申請／フォローしないようにしましょう。

専用のアカウントでつながる

もしSNSでつながる場合も、事前に「SNSで見たことは評価などに反映させないこと」を取り決めておけるとお互いに安心できるはずです。

しかし全員がこのようなマナーを守り、事前に確認してくれるとは限りません。職場の人が良かれと思い、あなたと親しくなりたくて、SNSで友達申請／フォローしてきた場合は、どうすればいいのでしょう。

「つながりたくないけれど、断れないので受ける」場合、ストレスが募ってしまう可能性があります。それなら「つながりたくないなら断る」が良さそうですが、仕事上は交流しなければならず、気持ちを害したいわけではないので、悩ましいですね。

プライベートに仕事の相手とのやり取りが交じってしまうと、億劫になったり、ストレスを感じたりするものです。そこで、仕事とプライベートをアカウント、またはツールで分けてしまうとストレスを感じづらくなります。

たとえば、InstagramやXなど複数のアカウントが作れるSNSを活用しましょう。専用のアカウントを作り、「こちらでつながってください」と提案するのです。

そもそもSNSではつながりたくない相手であれば、「プライベート投稿しかしていないのですみません」と申請／フォローは断り、「こちらのほうが連絡が早くつきます」と電話、またはSMSでの交流を提案しましょう。つながり自体を拒んでいるわけではないので、相手には悪印象とはなりづらくなります。

【前回の記事を読む】「10人に1人」が職場の人のSNSをブロックしたことがある…「数字で見る」職場でのSNS交流に対する考え方