¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤¬¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥¨¥´¡É¡¡²ÈÉãÄ¹À©¤Î¼öÇû¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë
¡¡¥«¥ìーÂô·°¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¹¬Ê¡¤Ê¼Â¼Ì²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡39ºÐÆÈ¿È½÷»Ò¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄ³¤¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÆÍÁ³¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿ÇìÊì¡¦¸÷»Ò¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤Î¸ÉÆÈ»à¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÇìÊì¤¬¿ÈÆâ¤«¤é¤âÂ¾¿Í¤«¤é¤â¹¥¤¾¡¼ê¤ËÉî¿«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢À¤´Ö¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÌÄ³¤¤ÏÅÓÃ¼¤ËÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ç¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°¦¤Ç¤ëÆÈ¿ÈÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¾Ç¤Ã¤Æº§³è¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁËå¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ËÍ¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡£»¶¡¹ÌÂÁö¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ï¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¡Ö»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ë¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÌÄ³¤¤ÏÆ±Î½¤ÎÆá¿ÜÅÄ¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¬¤é½ª³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ïµæ¶Ë¤Î¥¨¥´¤À¡£¥¨¥´¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹À¸¤Êý¤Ë¤ÏÁê±þ¤ÎÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¡£¡Ö·ëº§¤â¤»¤º¡¢»Ò¤É¤â¤â»º¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¹¥¤¾¡¼ê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¸å¤Î»ÏËö¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬Äó¼¨¤¹¤ë½ª³è¤ÎÃæ¿È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»Â¿·¤Ç¡¢¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤«¤éÎÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ã´Åö¤È¤¤¤¦¡Ø´õË¾¡Ù¤Ø¤Î¡ØÅê»ñ¡Ù°ìÈÖ¥±¥Á¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Æá¿ÜÅÄ¤ÎÂæ»ì¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Î¿ä¤·³è½÷»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í¿ä¤·³è¤ä¤á¤Ê¤¤ã¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÌó2000Ëü±ßÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ¸³è»ñ¶â¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Ï²¿¤«¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃùÃß¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡¢±óÀ¬Èñ¡¢½ÉÇñÈñ¡¢¥°¥Ã¥ºÂå¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÈñ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¹Í¤¨¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤Ë¿ä¤·³è¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤òÁ´¤ÆÃùÃß¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤ª¶â°Ê³°¤Ë²¿¤¬»Ä¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¿Í¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼¡Âè¤Ë¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¤è¤ê²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎËö¤Ë¸ÉÆÈ»à¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¾¤Ø¤Î»É·ãÉÔÂ¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¡¢²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¤ÇÉÔËÜ°Õ¤Ë¤â¿ÍÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤¿¤È¤¨¡¢¸ä³Ú¤ä¼ñÌ£¤ò²æËý¤·¤ÆÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ç¼ê¸ü¤¤²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ´¶¾ð¤Ç¤¿¤À»à¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤ÎÏ·¸å¤Ê¤ó¤Æ·ù¤À¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢ºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´õË¾¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¸÷»Ò¤Î°äÂÎ¤Ï¼«Âð¤ÎÍáÁå¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤«¤é¤ª¤½¤é¤¯2.5¼¡¸µÉñÂæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸÷»Ò¤Ï¸ÉÆÈ¤ÈÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´ÖºÝ¤Þ¤Ç´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÄ³¤¤ÏÃÎ¤ë¡£¸ÉÆÈ»à¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉÔ¹¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸÷»Ò¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ÆËþÂ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±ÀË¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¤éÉ¬Í×¤Ê±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ì¤¿¤á¡×¤Ë¤Ï¡¢µÕÀâÅª¤À¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤¿¤éÃ¯¤«¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÉÆÈ»à¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤éÉáÃÊ¤«¤é¿ÆÂ²¤äÃÎ¿Í¤Ë°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¿Í¤Î¼ê¤òÍê¤ëÉôÊ¬¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¸÷»Ò¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢²í»Ò¡Ê¾¾ºä·Ä»Ò¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢Ï·¸å¤Ë»ÅÊÖ¤·¤µ¤ì¤ÆÌÄ³¤¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤¬±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¡£Èæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÊ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅÊ¤ß¤Ï¹¶·â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤å«¤ÎÃÇÀä¤òÀ¸¤ß¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë¡×
¡¡¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÉÔÂ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¡£¾¯¡¹ÂÇ»»Åª¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¾Íèº¤¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤«¤éÂ¾¼Ô¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¸÷»Ò¤¬¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È½÷¤Î¹¬¤»¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²í»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£µÕ¤Ë²í»Ò¤¬¸÷»Ò¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤¿¤À¤ÎÅÊ¤ß¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¸Ø¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÊÖ¤·¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¦ー¥Þ¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¸÷»Ò¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÌÄ³¤¤¬¥Ï¥¤¥¹¥ÚÇ¯²¼ÃË»Ò¤ÎÆá¿ÜÅÄ¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿µÁËå¡¦¤Þ¤æ¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÈ¿È½÷ÀVS´ûº§½÷À¡¢»º¤à½÷ÀVS»º¤Þ¤Ê¤¤½÷À¡¢Àì¶È¼çÉØVS·ó¶È¼çÉØ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤ë¸¶°ø¤Ï²ÈÉãÄ¹À©¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï°Å¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²í»Ò¤¬Ã»ÂçÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤É¤¦¤»¹ø³Ý¤±¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¸÷»Ò¤â¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯·ëº§¤·¤¿¤é¡¢ÏÂÉ×¡ÊÔ¢Â¼È»¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÉ×¤¬²ÈÄí¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç²È»ö°é»ù¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÉÔËþ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Æ»¤ò¿Ê¤ó¤À½÷À¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢·ë¶É¤ÏÂÐÎ©¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¤ª¤±¤ëÄï¡¦Áï¡Ê¾®´ØÍµÂÀ¡Ë¤Î¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤½÷À¤ÏÌµ²ÁÃÍ¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÏÀÀâ¤â¤Þ¤¿²ÈÉãÄ¹À©¤Î»ºÊª¤À¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤´Ö¤«¤é¤Î¡ÈçÓ¤á¤é¤ì¡É¤È°ìÀ¸Àï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÄ³¤¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¥Ï¥¤¥¹¥ÚÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÆá¿ÜÅÄ¡£¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¥¸¥§¥ó¥Àー´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¼ñÌ£¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ïµá¤á¤º¡¢Ì¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà»á¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÌÄ³¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·Æá¿ÜÅÄ¤¬Èà»á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÄ³¤¤ÏÀ¤´Ö¤«¤éçÓ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÌÄ³¤¤ÏÆá¿ÜÅÄ¤ò¤Õ¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷»Ò¤ÎÀ¸Á°¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤À¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤ÇÌÄ³¤¤È¸÷»Ò¤¬¾Ð´é¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥·ー¥ó¤Ë»×¤ï¤º¥°¥Ã¤È¤¤Æ¡¢ÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸À¤¦¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ïµæ¶Ë¤Î¥¨¥´¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤Î¥¨¥´¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½Âå¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÆÈ¿È½÷À¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤¿¸÷»Ò¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÌÄ³¤¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¼«¤º¤È¸å¿Ê¤ÎÆ»¤òºî¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸Ø¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤¬¡¢»ä¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤òÉ¸¸ì¤Ë¤·¤Æ¾þ¤ê¡¢¥¿¥È¥¥ー¥·ー¥ë¤òÂµ¤Î²¼¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë