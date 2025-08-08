はんなり関西弁のK-1ラウンドガールが「言葉だけじゃ嫌やなって」「行動で示してほしい」と大胆にアピールする一幕があった。

【映像】K-1ラウンドガールの美ボディあらわな水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、前回に引き続きゲストとして『timelesz project』に参加し新グループ結成に向けて始動中の西山智樹と前田大輔が参戦した。

シャッフル生活5日目、2ショットタイムを設けたかほ（21歳／K-1ラウンドガール）とゆうた（29歳/パーソナルトレーナー）。前日の夜に行われたまいか（26歳／ダンサー）との2ショットデートを振り返って報告するゆうたに、かほは「2番手みたいに思われているのかなと思うし、違うよって言ってくれてもやっぱり言葉だけじゃ嫌やなって思う」と正直な気持ちを伝えた。そして「行動で示してほしい」とハッキリ告げるかほ。

後のインタビューでは「まだ決めきれないみたいな感じで、口ではかほちゃんもいいよって言ってくれるけど、たぶんまいかちゃんの前でも同じこと言ってる。不安になりました…」と複雑な心境を明かした。