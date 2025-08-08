ひろゆきも支持する「オーストラリアでワクチン接種が子宮頸がんに勝った」という主張はウソ…疑念が深まる「子宮頸がんワクチン」の効果

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

「ワクチン接種で子宮頸がんに勝った」という説

「日本は子宮頸がんワクチンの接種が遅れているが、世界各国は接種していて、子宮頸がんを克服している」と主張する人も多くいます。

特にオーストラリアは子宮頸がんワクチンの接種率が2017年時点で80パーセント以上と高いため、「ワクチンによって子宮頸がんを撲滅した国」の代表例だと主張されることがあります。ひろゆきこと西村博之氏もこういったことを主張されていましたし、医師の中にも信じている人が多くいます。

しかし、「オーストラリアがワクチン接種で子宮頸がんに勝った」という説は実はかなり怪しいものです。

上の図は、オーストラリアでの子宮頸がんの罹患率の推移です。

これによると、オーストラリアにおける子宮頸がんの罹患率は1980年代から2002年くらいにかけて低下してきています。

ただ、オーストラリアで12〜13歳の女子への子宮頸がんワクチン接種プログラムが開始されたのは2007年なので、子宮頸がんの罹患率低下はワクチン接種開始前の出来事です。むしろ、ワクチン接種開始後は横ばい状態です。

日本における子宮頸がんの罹患率と死亡率

また、次の図はオーストラリアの子宮頸がんの死亡率（前掲のグラフは罹患率）のグラフですが、これを見ても、低下はワクチン接種開始前から始まっており、ワクチン接種開始後はやはり横ばい状態です。むしろ、2020年以降は増加傾向すら見てとれます。

つまり、オーストラリアでは子宮頸がんは撲滅されていないどころか、子宮頸がんワクチン接種開始の効果もはっきりしないのです。

では日本はどうなっているでしょうか。次にあげるのは、子宮頸がんの罹患率と死亡率の推移のグラフです（年齢調整済み）。

日本で子宮頸がんワクチンの接種が始まったのは2013年ですが、子宮頸がんの罹患率は、多少上下に変動があるものの、大きく減少してはいません。また、死亡率に至っては、ずっと一定で、やはりワクチン接種の効果は見られません。

もちろん、これらの数字が今後大きく減少する可能性もゼロではないでしょうが、これまでの経緯を見ればその可能性は低そうではあります。コクラン・レビューの件も踏まえると、「子宮頸がんワクチンの効果」は、過大に見積もられている可能性が高いと言えそうです。

