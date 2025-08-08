埼玉県入間市出身で２０１９年に７８歳で亡くなった画家・上野紀子さんが戦争を描いた絵本「ちいちゃんのかげおくり」（１９８２年、あかね書房刊）は、出版から４０年以上読まれ続けるロングセラーとなっている。

「おはじきの木」（９９年、同）と共に、空襲で死んだ子どもらを繊細な絵で描き、戦後８０年を迎えた今も読者の心を打つ。夫の作家・なかえよしをさん（８５）と、物語を書いた作家・あまんきみこさん（９３）に思い出などを聞いた。（佐伯和宏）

上野さんが生涯で出した絵本は約２００冊に上る。「かげおくり」など２冊は、戦渦の悲しみを鉛筆と水彩の淡い色の絵で伝える。シュールレアリスム（超現実主義）の画家でもあり、「ねずみくんのチョッキ」（７４年、ポプラ社刊）のユーモアに富んだ作風や、黒い帽子をかぶる少女を油彩で描いた「扉の国のチコ」（２００６年、同）の幻想的な作風とは異なる新境地だった。

日大芸術学部の同級生だったなかえさんと結婚し、共作で多くの絵本を生み出してきた。なかえさんは、上野さんについて「米国で絵を売り込んで出版につなげたこともあった。どんな物語にでも合わせて、『あいよっ』と描く」と振り返る。

「かげおくり」の出版は４３年前だ。「妻は戦時中は満州（現中国東北部）にいたから、『こんなのをかぶった』と言いながら防空ずきんなどを夢中でたくさん描いていた。それらの絵を編集者が絵本にしてくれた」という。

あまんさんは、「私は（中国の）大連で敗戦を迎えた。つらい思い出で、文をまとめるのに着想から長い時間がかかった。編集者から紹介された上野さんに『かげおくり』の仕方を教え、絵を描いてもらった」と明かした。

絵本の中の「ちいちゃん」は、防空ずきんをかぶり悲しい表情をたたえる。あまんさんはあとがきで、上野さんにこう感謝の言葉を記した。「愛らしいちいちゃんの表情、しぐさ、炎の場面……。哀（かな）しみを描きつくしてくださいました」

ちいちゃんのかげおくり 少女・ちいちゃんは空襲で母や兄とはぐれ、出征前の父に教わった遊び「かげおくり」を思い出しながら命を閉じた。長い間、教科書にも採用されている作品。

おはじきの木 空襲で焼け残ったニレの木の下で、少女がおはじきをしながら母と弟を待ち、亡くなる物語。