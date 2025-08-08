　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の4万1170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42494.55円　　ボリンジャーバンド3σ
41784.24円　　ボリンジャーバンド2σ
41170.00円　　8日夜間取引終値
41073.92円　　ボリンジャーバンド1σ
41059.15円　　7日日経平均株価現物終値
40790.00円　　5日移動平均
40605.00円　　一目均衡表・基準線
40535.00円　　一目均衡表・転換線
40363.60円　　25日移動平均
39653.28円　　ボリンジャーバンド-1σ
39255.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38942.96円　　ボリンジャーバンド2σ
38644.67円　　75日移動平均
38302.65円　　200日移動平均
38232.65円　　ボリンジャーバンド3σ
37365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース