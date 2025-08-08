日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の4万1170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42494.55円 ボリンジャーバンド3σ
41784.24円 ボリンジャーバンド2σ
41170.00円 8日夜間取引終値
41073.92円 ボリンジャーバンド1σ
41059.15円 7日日経平均株価現物終値
40790.00円 5日移動平均
40605.00円 一目均衡表・基準線
40535.00円 一目均衡表・転換線
40363.60円 25日移動平均
39653.28円 ボリンジャーバンド-1σ
39255.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38942.96円 ボリンジャーバンド2σ
38644.67円 75日移動平均
38302.65円 200日移動平均
38232.65円 ボリンジャーバンド3σ
37365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
