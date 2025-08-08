TOPIX先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の2997ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3084.76ポイント ボリンジャーバンド3σ
3019.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
2997.00ポイント 8日夜間取引終値
2987.92ポイント 7日TOPIX現物終値
2964.00ポイント 5日移動平均
2955.00ポイント ボリンジャーバンド1σ
2943.25ポイント 一目均衡表・転換線
2899.00ポイント 一目均衡表・基準線
2890.12ポイント 25日移動平均
2825.24ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2807.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2796.69ポイント 75日移動平均
2760.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
2735.28ポイント 200日移動平均
2695.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
2685.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
