　8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の2997ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3084.76ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3019.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2997.00ポイント　　8日夜間取引終値
2987.92ポイント　　7日TOPIX現物終値
2964.00ポイント　　5日移動平均
2955.00ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
2943.25ポイント　　一目均衡表・転換線
2899.00ポイント　　一目均衡表・基準線
2890.12ポイント　　25日移動平均
2825.24ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2807.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2796.69ポイント　　75日移動平均
2760.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2735.28ポイント　　200日移動平均
2695.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2685.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


