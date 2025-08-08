　8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

803.58ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
786.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
781.45ポイント　　7日東証グロース市場250指数現物終値
781.00ポイント　　8日夜間取引終値
774.20ポイント　　5日移動平均
769.01ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
762.00ポイント　　一目均衡表・転換線
751.72ポイント　　25日移動平均
742.50ポイント　　一目均衡表・基準線
734.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
733.25ポイント　　75日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
717.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
705.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
699.86ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
675.51ポイント　　200日移動平均


