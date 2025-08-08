グロース先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
803.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
786.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
781.45ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
781.00ポイント 8日夜間取引終値
774.20ポイント 5日移動平均
769.01ポイント ボリンジャーバンド1σ
762.00ポイント 一目均衡表・転換線
751.72ポイント 25日移動平均
742.50ポイント 一目均衡表・基準線
734.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ
733.25ポイント 75日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
717.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
705.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
699.86ポイント ボリンジャーバンド3σ
675.51ポイント 200日移動平均
株探ニュース
