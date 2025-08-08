西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月8日（金）の運勢はこちら！

牡羊座

爪切りや爪やすりで指先を整えると清潔感がアップします。細部への気配りが全体の印象を良くしてくれるはず。

牡牛座

テレビやモニターの画面を拭き取ると映像が鮮明になりそう。クリアな視界が情報収集の効率を高めてくれます。

双子座

お弁当箱や水筒の中を丁寧に洗うと衛生面が向上。清潔な道具が美味しい食事を支えてくれるかもしれません。

蟹座

ベッドシーツや枕カバーを取り替えると睡眠の質がアップ。清潔な寝具が快適な眠りをもたらしてくれます。

獅子座

鏡や窓ガラスを磨くと部屋全体が明るくなります。透明感のある空間が身も心も軽やかにしてくれそうです。

乙女座

靴やサンダルの手入れで足元がおしゃれになりそう。履物への愛情が歩く姿勢も美しくしてくれるはずです。

天秤座

ジップロックや密閉容器で食材保存を工夫してみましょう。保存方法の改善が食材の無駄を減らしてくれます。

蠍座

机や作業台の高さを調整すると姿勢が良くなりそう。正しい姿勢が集中力と健康の両方を向上させてくれます。

射手座

虫よけスプレーや虫よけグッズで快適な夜を過ごせる日。小さな対策が大きな安心感をもたらしてくれるはず。

山羊座

ラップやアルミホイルの使い方を工夫すると料理の幅が広がりそう。道具の活用法が新しい発見につながります。

水瓶座

充電器やケーブルを整理整頓すると電子機器の管理が楽に。デジタル環境の整備が生活の質を高めてくれます。

魚座

除湿器で室内の湿度を調整してみて。快適な湿度が体調管理にプラスの効果をもたらしてくれることになるはず。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな