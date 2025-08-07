povo2.0でお試しトッピング「データ使い放題（7日間）」と「データ使い放題（3日間）」を8月18日まで提供中！

KDDIおよび沖縄セルラー電話は7日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において期間限定のお試しトッピングとして「【期間限定】データ使い放題（7日間）」と「＜週末だけ放題＞週末データ使い放題（3日間）」を2025年8月7日（木）10：00から8月18日（月）9：30まで提供するとお知らせしています。価格（金額はすべて税込）はデータ使い放題（7日間）が1,800円、週末データ使い放題（3日間）が790円。

これにより、1日当たりデータ使い放題（7日間）が約257円、週末データ使い放題（3日間）が約263円となります。なお、週末データ使い放題（3日間）はその後も2025年8月21日（木）10：00から8月25日（月）9：30および2025年8月28日（木）10：00から9月1日（月）9：30にも販売されるとのこと。なお、購入は他のトッピングと同様にスマートフォン（スマホ）など向け「povo2.0アプリ」にて行います。


povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。

月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。

＜主な通常トッピング＞
カテゴリートッピング名料金／回
データトッピングデータ追加1GB（7日間）390円
データ追加1GB（180日間）1,260円
データ追加3GB（30日間）990円
データ追加20GB（30日間）2,700円
データ追加30GB（30日間）2,780円
データ追加48GB（90日間）6,490円
データ追加120GB（365日間）21,600円
データ追加48GB（90日間）6,490円
データ追加150GB（180日間）12,980円
データ追加300GB（365日間）24,800円
データ追加300GB（90日間）9,834円
データ追加312GB（365日間）26,400円
データ使い放題（6時間）250円
データ使い放題（24時間）330円
データ使い放題（7日間）12回分9,834円
通話トッピング5分以内通話かけ放題月額550円
通話かけ放題月額1,650円
留守番電話サービス月額330円


アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp


アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8




記事執筆：memn0ck


