混雑レジで、目の前の女性が「パン取ってきていいですか！？」→ 続く『まさかの行動』にあ然

買い物に行って、お会計中に買い忘れに気づいてしまう事ってありますよね。お会計後にもう一度買いに戻る人や、レジの途中で商品を取りに行く人もいると思います。

今回のお話はレジ待ちをしていた際にまさかの現場に遭遇してしまった話です。

大行列のレジ、自分の前はあと1人……のはずだったのに

息子を連れてスーパーで買い物をしている時です。

丁度混み合う時間帯だった事もあり、レジには大行列ができていました。

3歳の息子は並ぶのに飽きてしまいぐずり始めますが、なんとかなだめて順番を待ちました。

後ろの人達もあきれ顔だったようです。混んでいるから再び並び直すのが面倒くさいという気持ちは分からなくもないですが、流石に周りの様子を確認して行動してほしいものですね。

