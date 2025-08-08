あの「東条英機」も「弱腰」と批判された…軍も無視できなかった「好戦的な世論」の真実

戦後80年を迎え、私たちは「あの戦争」とどのように向き合えば良いのでしょうか。

日本はどこで「間違えた」のか。そもそもいつ始まったのか。掲げた理想はすべて誤りだったのか。「大東亜」は日本をどう見ていたかーー。

7月17日発売『「あの戦争」は何だったのか』（講談社現代新書）著者の歴史家・辻田真佐憲さんが、右でも左でもない「戦争の全体像」を描き出すために、素朴な疑問から「あの戦争」を問い直します。

民主主義は愚かな戦争を回避できたか

戦前の日本は民主主義が不完全だった。それゆえ、あのような戦争に突き進んだのだ。もし現在のように民主主義の制度が整っていれば、愚かな戦争は回避できたはずだ。そう主張するひともいるかもしれない。

だが、それもまた疑わしい。むしろ、状況が悪化した可能性すらある。

というのも、戦争はかならずしも支配層の意志だけで引き起こされてきたわけではないからだ。ときに大衆が熱狂し、進んで戦争を望んだ例も少なくない。民主主義が十分に機能していたとしても、世論が戦争を支持していれば、やはり開戦にいたったと考えられる。

また、新聞などのメディアが利益を伸ばすために戦争を煽った過去も枚挙にいとまがない。かれらは、民衆の欲望の「共鳴板」として機能していた。

民主主義や表現の自由があれば平和が保障されるというのは、あまりにも楽観的な見方である。それどころか、こうした自由が大衆の熱狂と結びついたとき、戦争を加速させる力にさえなりうる。

民衆はつねに平和的とは限らず、しばしば好戦的な傾向を示す。第一次世界大戦のさなかの1915（大正4）年、大隈重信首相は中国に対華21ヵ条の要求を突きつけたが、それは好戦的な世論に後押しされたものだった。

「弱腰」と批判された東条英機

このような外交方針にむしろ強く反対していたのが、山県有朋だった。山県は民主主義者ではなかった。だからこそ大衆感情に流されることなく、こうした要求が将来の日中関係に禍根を残すと冷静に判断できた。しかし、民意を基盤とする大隈内閣にとって、好戦的な世論を無視するのはむずかしかった。

このように見ると、1930年代の日本で政党政治が維持されていたとしても、「中国を懲らしめろ」「軍は何をしているのか」といった世論が盛り上がり、かえって民主主義的に戦争に向かっていた可能性も否定できない。

そもそも当時の日本では、戦争が絶対悪とは見なされていなかった。弱肉強食の時代であり、戦争は国益を拡大し、国家の生存を確保する手段と考えられていた。教科書でも、戦争は栄光の歴史として教えられていた。

こうした時代背景を無視して、現代の価値観のみで戦前の判断を批判するのは、歴史の実相を見誤ってしまうだろう。

こんなエピソードがある。大東亜戦争の開戦直前、陸軍省記者クラブの記者たちが、陸軍大臣秘書官・西浦進のもとを訪れ、今後の見通しを探ろうとした。その際、ある記者は「どうですか対米交渉は、国民の間にはもう東条内閣の弱腰に非難の声が起り出した」と述べたという（『昭和戦争史の証言』）。

あの東条ですら、世論から「弱腰」と批判されていたのである。このような好戦的な世論が、軍や政府にとって重荷となるケースもありえたのだ。

