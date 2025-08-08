¥«¥®¤Ï¡Ö°á¡¦¿©¡¦½»¡¦Ì²¡×¡Ä¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤Î¿Ê²½¤¬¡Ö4¤Ä¤Î·Á¡×¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¡Ö¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×
¡Ö¿Ê²½¤ÏºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¾ò·ï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¬±þ¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×
¿Ê²½À¸Êª³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç20À¤µª¤«¤éÂçÏÀÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ì¿Âê¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î·æºî¡¢ÀéÍÕÁï¡Ø ¿Ê²½¤È¤¤¤¦ÌÂµÜ ±£¤ì¤¿¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤òÄÉ¤¨ ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò³°Íè¿¢Êª¤¬ºî¤ê¤À¤·¤¿¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÇÍ¼ï¤Î¿Ê²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ÖËâ¤ÎÅç¡×¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Ê¹ÔÃæ¤Î¼ïÊ¬²½¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀéÍÕÁï¡Ø ¿Ê²½¤È¤¤¤¦ÌÂµÜ ±£¤ì¤¿¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤òÄÉ¤¨ ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ì¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬·«¤êÊÖ¤·¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤ÊÍ×°ø¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔ¾Ü¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡£
¤³¤³¤Ç¡Ø¿Ê²½¤È¤¤¤¦ÌÂµÜ¡ÙÂè¸Þ¾Ï¤Î¥·¥ó¥×¥½¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¡¢Âè¶å¾Ï¤Î¥¨¥¾¥Þ¥¤¥Þ¥¤¡¦¥Ò¥á¥Þ¥¤¥Þ¥¤¤Î¡Ö¿Ê²½¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥¨¥¾¥Þ¥¤¥Þ¥¤¡¦¥Ò¥á¥Þ¥¤¥Þ¥¤¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³Ì¤¬ËÉ¸æÀïÎ¬¤ËÌ·¤È½â¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤òÀ¸¤¸¡¢¤½¤ì¤¬Å¬±þÃÏ·Á¤Ë2¤Ä¤ÎÊö¤òºî¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤·¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÄ´Î§¡×¤¬¡¢³Ì¤ËÈ÷¤ï¤ë²¿¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤ÎÅ¬±þÃÏ·Á¤ËÆ±¤¸Êö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Æ±¤¸4¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Ê¬²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤Ë¼ïÊ¬²½¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤³¤ì¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¿Í¤â¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤â¡Ö°á¡×¡Ö¿©¡×¡Ö½»¡×¡ÖÌ²¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤À¡¢¸¦µæ¤À¡¢Í·¤Ó¤À¡¢¤ª¶â¤À¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»Å»ö¤ÏÈÓ¤Î¤¿¤á¤À¤·¡¢¸¦µæ¤Ç¤ÏÈÓ¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢ÈÓ¤ò¿©¤ï¤Í¤ÐÍ·¤Ù¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï·ë¶É¡¢ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ÆÌ²¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½»¡×¤È¤ÏÀ¸³è¶õ´Ö¨¡¨¡ÃÏ¾å¤ä¼ù¾å¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Ï±Â¤Î¤¨¤ê¹¥¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤È¼ù¾å¤Î±Â¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡Ö°á¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê³Ì¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¿åÊ¿¤ÊÃÏÌÌ¤Î¾å¤È¡¢¿âÄ¾ÌÌ¤ÎÂ¿¤¤¼ù¾å¤Ç¤Ï¡¢½ÅÎÏ¤ÎºîÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Éé²Ù¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤³Ì¤Î·Á¤äÇØÉé¤¤Êý¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ì¤Å¤¯¤ê¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÏÅÚ¾í¤«¤éÍÆ°×¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼ù¾å¤ÇÂ¿¤¯¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
³Ì¤¬Çö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¾®¤µ¤¯¡¢³Ì¸ý¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ËË³¤·¤¯¡¢½ÅÎÏ¤äÉ÷±«¡¢Æü¸÷¤Î±Æ¶Á¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤ë¼ù¾åÀ¸³è¤Ë¤ÏÍÍø¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Ì¤òÊ¤¤¦³ÌÈé¤¬¸ü¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï¡¢Çö¤¤³Ì¤Î¶¯ÅÙ¤òÊä¤¤¡¢³Ì¤ÎÍÏ¿©¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤íÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¡£ÃÏ¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¡¢½Å¤¯¡¢¸ü¤¯¡¢³Ì¸ý¤Î¾®¤µ¤¤³Ì¤ÎÊý¤¬¡¢¶¥Áè¤ä¥«¥Ë¤ÎÊá¿©²óÈò¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤â¡¢³Ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÈ¼¤¦µ¡Ç½Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚ¤Î¾å¤Î¾å¼ê¤ÊÊë¤é¤·¤ÈÃÏ¾å¤Ç¤Î¾å¼ê¤ÊÊë¤é¤·¤Ï¡¢Î¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¼ù¾åÀ¤ÈÃÏ¾åÀ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¬²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤Ë¡ÖÌ²¡×¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡£¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Î¶¼°Ò¤Ï´¥Áç¡¢¹â²¹¡¢Å·Å¨¤Ç¤¢¤ë¡£°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎµÙÌ²¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¼°Ò¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¡£°ÂÁ´¤ÊµÙÌ²¾ì½ê¤Ï¡¢¼ù¾å¤Ê¤é¼ùÈé¤Î²¼¤Î·ä´Ö¤ä¥Ó¥í¥¦¤ä¥¿¥³¥Î¥¤ÎÍÕ¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤Ê¤é¡¢²£Ä¹¤Î³Ì¸ý¤ò»ý¤ÄÊ¿¤¿¤¤³Ì¤¬ÍÍø¤À¡£ÃÏ¾å¤Ê¤é½À¤é¤«¤¤ÍîÍÕÁØ¤ÎÄì¤äÅÚ¾í¤ÎÃæ¤¬°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÀø¤ë¤Ê¤é¡¢´ð¼Á¤ÎÄñ¹³¤¬¾®¤µ¤¯¿¼¤¯Àø¤ì¤ë¥¹¥ê¥à¤Ê³Ì¤¬ÍÍø¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¿©¡×¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£¼ù¾å¤ÇºÎ±Â³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢³Ì¸ý¤¬´Ý¤¯ÇØ¤Î¹â¤¤¾®¤µ¤Ê³Ì¤ÎÊý¤¬¡¢´´¤äÍÕ¤Î¶ÊÌÌ¤äºÙ¤¤»Þ¾å¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤êµÙ¤à¤Î¤ËÍÍø¤À¤·¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï±Â¤ÎËÉÙ¤ÊÍîÍÕÉ½ÌÌ¨¡¨¡¿åÊ¿ÌÌ¤òÉé²Ù¤Ê¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡¢Ù¨Ê¿¤Ê³Ì¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÌ²¡×¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢³Ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë¡£³èÆ°¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Ê¤é¡¢¼ù¾å¤Ç¤Ï´°¼ù¾åÀ¡¢ÃÏ¾å¤Ê¤éÃÏÉ½À¡¢µÙÌ²¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Ê¤é¡¢¼ù¾å¤Ç¤ÏÈ¾¼ù¾åÀ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï±£ÊÃÀ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢È¾¼ù¾åÀ¤Î¼ï¤Ï¡¢´°¼ù¾åÀ¤Î¼ï¤è¤ê¡¢¶¹¤¤¥¹¤Ú¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯Àø¤ë°ìÊý¡¢»Þ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÃ¦Íî¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿´°¼ù¾åÀ¤ÏÈ¾¼ù¾åÀ¤è¤ê³èÆ°Åª¤Ç¡¢Ìî³°¤Ç¤Î°ìÆü¤ÎÊ¿¶Ñ°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ìó1.5ÇÜÄ¹¤¤¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢±£ÊÃÀ¤Î¼ï¤ÏÃÏÉ½À¤Î¼ï¤è¤ê¡¢ÍîÍÕÁØ¤ËÂ®¤¯¡¢¿¼¤¯Àø¤ë¤¬¡¢ÍîÍÕÉ½ÌÌ¤ÎÊâ¹ÔÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¡£°ìÆü¤ÎÊ¿¶Ñ°ÜÆ°µ÷Î¥¤â¡¢ÃÏÉ½À¤ÎÊý¤¬Ìó2ÇÜ¤«¤é3ÇÜ¤âÄ¹¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ì¤Î·Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¤Î´Ö¤Ëµ¡Ç½Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬À¸¤¸¡¢¼«Á³ÁªÂò¤Ë¤è¤ëÍÍø¤ÊÀ¸¤Êý¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Î·ë²Ì¡¢4¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸òÈø´ï°Ê³°¤ÎÆðÂÎÉô¤ÎÆÃÄ§¤ä³Ì¤Î¿§¤â¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î¼ï¤Ç¤ÏÆ±°ì¤Ç¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¼ï¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°À¤äÀ¸³èÍÍ¼°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Î·ë²Ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤â¥×¥í¥»¥¹¤â´ðËÜÅª¤Ê¤¦¤¨¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Ì¤¬»ý¤Ä°á¿©½»Ì²¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤ò²ð¤·¤¿Ê¬²½¤Ï¾®³Þ¸¶¤Î¤É¤ÎÅç¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸4¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¬²½¤¬¡¢¼¾½á¤ÊÅÚÃÏ¤ËÀ¸°é¤¹¤ë¼¾ÀÎÓ¤È¡¢´¥Áç¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ËÀ¸°é¤¹¤ë´¥ÀÎÓ¤ÎÎ¾Êý¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Îµ¤¸õ¤ä¿¢À¸¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤ÎÊ¬²½¤Îµ¬Â§À¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÄ´Î§¡×¤Î»Å³Ý¤±¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢³Ì¤ËÈ÷¤ï¤ëµ¡Ç½Åª¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Êë¤é¤·Êý¤ÎÊ¬²½¤Ë¼ïÊ¬²½¤¬È¼¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÃÏÍýÅª³ÖÎ¥¤Ç¼ïÊ¬²½¤·¤¿Æó¼ï¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ï´Ö¤Î¶¥Áè¤ò²óÈò¤¹¤ëÀ¼Á¤ËÍÍø¤Ê¼«Á³ÁªÂò¤Ç¡¢Êë¤é¤·Êý¤Î°ã¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ËÊ¬²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£¤³¤ì¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ã³¤Ç´Ä¶¤â°ìÍÍ¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅç¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Ê¬²½¤·¤Æ¶¦Â¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Ò¥ó¥È¤ÏÂèÏ»¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡Ö¿Ê²½¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
4¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤µ¤â°ã¤¦ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£ÌÚÂ¼°ìµ®¤Ï¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Ë¶á¤¤¼ï¤Î¸òÇÛ¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎ¥µ¥¤¥º¤Î»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤¬¸òÈø¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥È¥²¥¦¥ª¡ÊÂèÏ»¾Ï¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¤¼ÔÆ±»Î¡¢¾®¤µ¤¤¼ÔÆ±»Î¤Ï¸òÈø¤¹¤ë¤¬¡¢Âç¤¤¤¼Ô¤È¾®¤µ¤¤¼Ô¤Ï¸òÈø¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¸å¤Ë¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Ç¤â¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÂÎ¥µ¥¤¥º¤ò½ä¤ëÆ±Îà¸òÇÛ¤Ï¡¢¼ù¾å¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ËÍÍø¤Ê¾®·¿¸ÄÂÎÆ±»Î¤Î¸òÇÛ¤È¡¢ÃÏ¾å¤ÇÍÍø¤ÊÂç·¿¸ÄÂÎÆ±»Î¤Î¸òÇÛ¤òÂ¥¤¹¡£ÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï½»¤ß¾ì½ê¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ÈÆ±»þ¤ËÀ¸¿£Åª³ÖÎ¥¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ëËâË¡·Á¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢Ãæ´Ö·¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ù¾å¥¿¥¤¥×¤ÈÃÏ¾å¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¬²½¤¬¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬¿Ê¤á¤Ð³èÆ°¾ì½ê¤¬ÃÏ¾å¤È¼ù¾å¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸òÈø¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Â¸¤ËÉÔÍø¤ÊÃæ´Ö·¿¤Î»¨¼ï¤òºî¤ëÀ¼Á¤¬¼«Á³ÁªÂò¤Ç½üµî¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¡¢ÆÃ¤Ë¸òÈø´ï¤Î·Á¤¬Ê¬²½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Î¸òÈø¤¬ÁË»ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤Î¸òÈø´ï¤Î·Á¤¬¼ï¤´¤È¤ËÃø¤·¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤ÈÀ°¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¼ù¾å¥¿¥¤¥×¤ÈÃÏ¾å¥¿¥¤¥×¤Î¼ïÊ¬²½¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¼ù¾å¤ÎÆó¥¿¥¤¥×¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆó¥¿¥¤¥×¤â¤½¤ì¤¾¤ìÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊ¬²½¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¬²½¤È¼ýÚÌ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤ÎÂç¿Ê²½¤Ï¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÇÀâÌÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÆÃ°Û¤ÊÀÐ³¥´ä´Ä¶¤Ç¿Ê²½¤·¤¿ÀäÌÇ¼ï¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£²±Â¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÐ³¥´äÃÏ¤Ë¤Ï¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤ÎµÙÌ²¤ËÅ¬¤·¤¿¿¼¤¤´ä¤Î´Ö·ä¤ä·¦¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÐ³¥´ä¤ÎÏª½Ð¾ì½ê¤È¡¢¿¢À¸¤äÍîÍÕ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Á¤Ë³èÆ°¤äµÙÌ²¤ò½ä¤ëÊÌ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Ìµ¿ÔÂ¢¤Ë¤¢¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³Ì¤ò¸ü¤¯Âç¤¤¯¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë±£¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¼ýÂ«¤·¤¿¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤Î¾ÃÌÇ¤È¡¢¤½¤³¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÀäÌÇ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÍ×°ø¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë»÷¤¿´Ä¶¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢½¸ÃÄ¤ÎÀ¼Á¤Ï¥·¥ó¥×¥½¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÅ¬±þÃÏ·Á¤ÎÆ±¤¸4¤Ä¤ÎÊö¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤¬¼¨¤¹Æ±¤¸Å¬±þÊü»¶¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢³Ì¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¡¢°á¿©½»Ì²¤Îµ¡Ç½Åª¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤È¡¢°ã¤¦Êë¤é¤·Êý¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¼ïÊ¬²½¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Ç¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤Îµï½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¿¥Þ¥¤¥Þ¥¤Â°¤ÎÅ¬±þÊü»¶¤Ë¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸·ëËö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡ÖÄ´Î§¼Ô¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡¢¡Ö³Ì¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö70cm°Ê¾å¤Î¥È¥ó¥Ü¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡Ä¤Ê¤¼¡ÖµðÂç¤Êº«Ãî¡×¤Ï¸½Âå¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ó¤Ç¤Ï¡¢µðÂçÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö70cm°Ê¾å¤Î¥È¥ó¥Ü¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡Ä¤Ê¤¼¡ÖµðÂç¤Êº«Ãî¡×¤Ï¸½Âå¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
