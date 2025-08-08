人事院は、国家公務員の給与について、1991年度以来の高水準の引き上げを勧告した。民間企業との人材獲得競争を意識したものだ。しかし、深刻な公務員離れの理由は、報酬ばかりではない。国の根幹を支える公務に、人材は戻るのか？

（経済部解説委員 宮島香澄）

■人事院勧告・34年ぶりの引き上げ幅を求める

2025年度の人事院勧告は、国家公務員の月給を平均3.62％引き上げるよう勧告した。初任給など若手を中心に大きく引き上げ、キャリア官僚の初任給は初めて30万円を超える。公務員の給与は民間の給与が基準となるが、官民給与の比較の対象を見直し、比較対象企業の規模の基準を2倍にした。引き上げ幅の拡大につながるものだ。

人事院は今回、中央省庁の幹部職員の報酬にも新たに手当を加え、大きな引き上げを求めた。民間の大企業経営層の報酬は、海外から経営者を招くこともあり、水準が切りあがっている。その結果、中央省庁のトップである事務次官などと民間企業のトップとの報酬水準の差は、年々大きくなっていた。また、残業が多いキャリア官僚は、管理職に昇進した時に年収が大きく減ることもあり、このタイミングで民間から「転職」の声がかかったりしている。幹部職員の報酬引き上げは、職務の責任をより重視した新たな給与体系に移行するための一歩といえる。

■深刻な公務員離れの要因は

一方で、報酬は国家公務員の人材獲得にとって、一要素にすぎない。キャリア官僚を、今より多くの学生が目指していた数十年前も、民間の大企業に比べて報酬が多いとは見られていなかった。公務員改革の議論の中では、仕事のやりがいや納得感の減少、人材マネジメントの不十分さなど、今の若者が求める成長実感や働きやすさに中央省庁が応えられていないことが、公務員離れの大きな要因という意見が出ていた。人手不足を背景に急速に人材政策を転換している民間企業と比べると、変化は見えにくい。公務の実態や改善の方向が十分に伝わっていないとも指摘されていた。

■若者に「選ばれる」公務を目指す

人事院が7日に出した報告は、高い使命感とやりがいを持って働ける公務を実現するために、実力本位の人事制度や、自己実現につながる兼業制度の見直し、求められる能力の明確化などを来年度以降行っていくとしている。先月17日に人事院が立ち上げた府省の横断チームでは、公務の魅力アップと理解を進め、公務のブランディングを目指す。

人事院の川本総裁は、今回の人事院勧告・報告が「優秀な人材の確保と職員のさらなるモチベーションにつながる」と話している。社会や国際情勢が複雑さを増す中で、どんな公務員像が求められ、どう確保していくのか。私たち国民ひとりひとりにとっても、ひとごとではない。