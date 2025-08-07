ºÇÃ»3¥ö·î¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ÂÁ©·¿¤Î¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤¬±É¤ËÃÂÀ¸¡ª8·îËö¤Þ¤ÇÆþ³Ø¶â0±ß¡ª
±É¤Ë°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
Â´¶È¸å¤¹¤°¤ËÆ¯¤±¤ë
¼ÂÁ©·¿¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯ー¥ë
¡Ö¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Çµ±¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£
Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤âºÇÃ»3¥ö·î¤Ç¥×¥í¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥¹¥¯ー¥ë¡ØTRIOS nail school nagoya¢¨°Ê²¼TRIOS¡Ù¤¬7·î18Æü(¶â)¡¢±É¤Ë³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØTRIOS¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Îµ»½Ñ¤ò3¥ö·î¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー
TRIOS¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬¥´ー¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØTRIOS¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡£
Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©·¿¡£
¿Íµ¤¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬ÊìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½Ìò¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤äÀÜµÒ¡¢Äó°Æ½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥í¥óÊ»Àß¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¡¢Ê·°Ïµ¤¤äÀÜµÒ¤ÎÎ®¤ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â´¶ÈÀ¸¤¬¤¹¤°¤Ë¥µ¥í¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢3¥ö·î¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÇÌ¤·Ð¸³¤«¤é¼ÂÌ³·Ð¸³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼ÂÁ©¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¥Þ¥·ー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì´¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ø¡¢¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ªÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡ØTRIOS¡Ù¤¬¥µ¥Ýー¥È!!
·Ð¸³¼Ô¤Ë¤âÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ë¤â´ò¤·¤¤
½¼¼Â¤Î¥³ー¥¹ÆâÍÆ¤òCHECK¡ª
¡ØTRIOS¡Ù¤Ë¤Ï½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤äÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¤ó¤À¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØTRIOS¡Ù¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë
¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤´°Â¿´¤ò¡£
¡ØTRIOS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¿¥¤¥àÍ½ÌóÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´Æü10:00～19:00(¼«½¬ÀÊ¤Î¤ß10:00～21:00)¤ÈÉý¹¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢µÞ¤ÊÍÑ»ö¤Ç¼ø¶È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤·¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ä¿¶¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°
¥¢¥¯¥»¥¹¤âÊ·°Ïµ¤¤âÈ´·²
³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ØTRIOS nail school nagoya¡Ù¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´Ìð¾ìÄ®±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ1Ê¬¤Û¤É¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
»Å»öµ¢¤ê¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤Ê¤Éµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤¿ÆâÁõ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ËÂç¤¤ÊÁë¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¸÷¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Èº¹¤·¹þ¤à¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
µ¤»ý¤Á¤â¿·¤¿¤Ë¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹
¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¡ÖÈñÍÑ¤¬¿´ÇÛ¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤Àº£¡¢Æþ³Ø¶â0±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¥×¥íÍÑLED¥Í¥¤¥ë¥é¥¤¥È(3,300±ßÁêÅö)¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´ò¤·¤¤ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë
TRIOS nail school nagoya
º£²ó¤Ï¡¢±É¤Ø¤Î°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ØTRIOS¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÈÄ¥°ÜÅ¾¤Þ¤È¤á
①¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à
②Ì¤·Ð¸³¤«¤éºÇÃ»3¥ö·î¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ºÇÃ»¥ëー¥È
③¥Õ¥êー¥¿¥¤¥àÍ½ÌóÀ©¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë
④½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È
⑤¥µ¥í¥óÊ»Àß¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¤¤¤Ä¤«¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ì´¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¿Í¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤ò¡ØTRIOS¡Ù¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Å¹ÊÞÌ¾¡§TRIOS nail school nagoya
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-32-22ÀÄÌÚ¥Ó¥ë2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-253-6644
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://trios-school.com/