【取材レポート】大阪・関西万博　imaseの音楽と“芽吹き”を感じた温かなひととき

8月1日、大阪・関西万博の会場内にあるEXPOホール「シャインハット」で、「住友館パビリオンデー imase×住友館スペシャルライブ『SPROUT』」が開催されました。ラジオパーソナリティー・いがらしあみさんが現地取材を行い、その模様をレポートしました。

(C) Sumitomo EXPO2025 Promotion Committee

東ゲートを入ってすぐの場所に見える住友館。パビリオンに近づくと、木の香りがふわりとただよってきます。今回のイベント会場となるシャインハットは、そのさらに奥に位置します。

大阪・関西万博 EXPOホール「シャインハット」

深い緑色のライティングが施されている会場内では、自然と一体化しているような感覚になるとともに、万博らしい近未来的な雰囲気も感じられます。「今から何かが始まる！」という期待感がじわじわと広がっていました。

今回のイベントは、“芽吹き”を意味する「SPROUT（スプラウト）」がテーマ。当初、国内外で人気を博しているアーティスト・imaseさんとのコラボが予定されていましたが、体調不良ということで、出演は見合わせとなりました。

残念ながら出演は叶わなかったものの、イベント冒頭では、imaseさんのデビューして初めてのライブ映像に始まり、これまでの軌跡をファンとともに振り返るという演出があって、それもとても印象的でした。みんなでimaseさんの音楽を楽しむという空気感が、とても素敵でした。

imaseさんの過去に行われたライブパフォーマンスを振り返る様子

会場には、応援アーティストとして、imaseさんと親交がある大橋ちっぽけさんとmeiyoさんが駆けつけ、さらに、ミャクミャクも特別出演し、ステージを盛り上げました。ミャクミャクが登場すると、会場全体が一気に和やかな雰囲気に包まれました。

ミャクミャクも参加して行われた、「スペシャルじゃんけん大会」

応援アーティストとして会場に駆け付けた、meiyoさんと大橋ちっぽけさん

じゃんけん大会などを通じて、高揚感、一体感が増したなか、大橋さんとmeiyoさんが、imaseさんの楽曲をカバーしてライブを披露。バンドは、普段からimaseさんと共にステージに立っているメンバーが務めました。

おふたりは急きょの登場で歌ってくれましたが、「imaseさんの音楽を引き継いで、みんなに届けに来たよ！」というような、そんな感じが伝わる最高のパフォーマンス。会場も温かい拍手に包まれていましたね。

今回のスペシャルライブを通じて、まさに、“芽吹き”の瞬間に立ち会ったような気がしましたし、自然と未来、人とのつながり、音楽の力……万博はいろんな新しい出会いが生まれる場所なのだなと、改めて感じる時間でした。

私自身、これが万博デビューでしたが、そこでこのイベントを満喫できて、とてもうれしかったです。今度は、もっと時間をかけてゆっくりと万博を楽しみたいなと思いました。



（取材：いがらしあみ）



※ラジオ関西『歌声は風にのって〜ブランチ〜』より