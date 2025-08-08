ミズノ、モレリア史上最軽量スパイク『モレリア UL JAPAN 40th』が登場！本日10時発売…争奪戦必至の特別モデル

ミズノは1日、モレリア史上最軽量のサッカースパイク『モレリア UL JAPAN 40th』を発表した。

Mizuno Morelia UL JAPAN 40th

今夏アップデートされた『モレリア 2 JAPAN』をベースに、モレリア史上最軽量となる約190g（※27.0cm片方。『モレリア 2 JAPAN』は約205g）を実現。

モレリア40周年を記念し、一枚モノの天然皮革アッパーを採用することで、軽量性を極限まで追求したスペシャルモデルだ。

シューズの命とも言えるラストには、もちろんミズノが誇るEngineered Fit Lastを採用。パールがかったホワイト／ホワイトのカラーも特別感を煽る。

争奪戦必至の『モレリア UL JAPAN 40th』は、本日8月8日（金）10時よりミズノ公式オンラインや一部専門店にて、「1人1点まで」で発売される。価格は29,700円（税込）。