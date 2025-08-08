¡ÚDeNA¡Û¡ÈÂè2ÀèÈ¯¡É¤ÎÌòÌÜ²Ì¤¿¤·¤¿¡ªºäËÜÍµºÈ¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°Åêµå¤Ë»Ø´ø´±¡ÖÃæÈ×¤òÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡³Ú¾¡¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¡¢áã¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNAÂÐ¹ÅçÀï¡£¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¾¡Íø¤Î½÷¿À¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤¿°ì°ø¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Îº¸ÏÓ¡¦ºäËÜÍµºÈ¤ÎÎÏÅê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤Þ¤Ç¤Ë6ÆÀÅÀ¤È½øÈ×¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¤ËÀèÈ¯¤ÎµÈÌî¸÷¼ù¤¬¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÈËöÊñ¾ºÂç¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤ËµÈÌî¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤ê¡¢4²ó¤«¤é¤ÏºäËÜ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï4²ó¤³¤½1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó6²ó¤Ï²Ð¤ÎÃå¤¤¤¿¹ÅçÂÇÀþ¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÉõ¤¸¹þ¤ß¡¢»Å»ö¤ò´°¿ë¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¼ºÅÀ1¡¢Ã¥»°¿¶4¤Ç¹Ó¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤â¥¡¼¥×¤µ¤»¤ë¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¥Á¡¼¥à¤â²÷¾¡¡£¿Þ¤é¤º¤â¡ÈÂè2ÀèÈ¯¡É¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Ã¤Á¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤â¡ÖËÜÅö¤ËÃæÈ×¤òÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤À¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¡Ö2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ê¤È·ë²Ì½Ð¤·¤ÆÍÞ¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡ÖËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥Ù¥ó¥Á¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤¢¤È1¥¤¥Ë¥ó¥°´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Åê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿ÎÏÅê¤À¤Ã¤¿¤È¡¢ºÆ¤Ó´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ïµ®½Å¤Êº¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ºäËÜÍµºÈ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤«¤éËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æº²¤Î°ìµå¤òÅê¤²¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çë¸¶¹§¹°