ベテラン社員の異動は私のせい？ストーカー被害は他の人まで巻き込んでしまい…【ママリ】

誰かに迷惑をかけるなら、自分が我慢すれば…と考えてしまった

このお話は、著者・ほや助(@hoyahoyasuke)さんの実際の体験談にフェイクを入れて描かれています。誰しも「自分の中だけで思い続ける恋」の経験はあるかもしれません。また、恋愛においては失敗を繰り返して成長することもあるでしょう。しかし、自分の恋心を暴走させて相手に迷惑をかけたり、怖がらせたりするのは話が別。相手のことを大切に思うなら、相手の幸せを願うことが何より大事に思えるのですが…。

大学への進学を機に上京したほや助さん。新生活開始後はアパート近くのドラッグストアでバイトを始め、楽しい大学生活を過ごしていました。そんなある日、ほや助さんのバイト先に「自転車男」と呼ばれるようになる男性が通いだします。





彼はいつもほや助さんの接客を名指しして希望し、どんなに少額の買い物でも手書きで領収書を書かせるのでした。そして、日を追うごとに彼はほや助さんに近づくようになり、とうとう佐々木さんというベテラン社員がほや助さんをかばった際、店内で大声をあげて怒りをぶちまけました。その後、自転車男は「佐々木という店員にほや助さんとの仲を邪魔された」と本社にクレームを入れたのですが…。

自分をかばってくれたことが原因で佐々木さんを異動させてしまったと思ったほや助さん。こんな流れになると、多くの人は「自分のせいで…」と思ってしまいますよね。ほや助さんは今後もこのようなことが起こるなら「自分が我慢すれば」と考えたようです。



確かに自分を目的に来店している客が、他の社員に迷惑をかけたり巻き込んでしまったりすると、「自分が我慢すればいいんだ」と思いがち。でも、本当は自分の気持ちを抑えきれず、誰かに迷惑をかけるストーカーが悪いはず。自分が我慢すれば…というのは、つい陥ってしまう思考ですが、「なんでこうなっているのか？」と冷静に考えて、原因となっている人の言動をやめさせないと、自分を含む誰かがいつもツライ思いをし続けなければいけません。



誰からから向けられた言動が怖いな、迷惑だな、と感じたら、すみやかに警察や専門窓口に相談できるのが一番なのではないでしょうか。

