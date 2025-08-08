思わず2度見…ケープからのぞく赤ちゃんの“天使ほっぺ”に16万いいねの嵐！【ママリ】

ケープにおさまる赤ちゃんのほっぺがかわい過ぎて16万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

おこげ納豆(@edotin0831)さんの投稿です。冬になると、ポンチョタイプのアウターを着る赤ちゃんもいますよね。布にすっぽりおさまる姿は、とてもかわいいです。





今回、おこげ納豆さんの子どもは、うすいピンクのかわいらしいアウターを着て座っていました。それだけでもかわいらしい様子ですが、斜め後ろから写真を撮ると、そこには完璧な「ぷくぷくほっぺ」が写っていて…？

横顔がいいねっ

フード部分からのぞく丸いほっぺは本当にかわいいですね。イチゴのポンチョを着ていることもあって、本当にフルーツの妖精さんみたいです。



この投稿には「えっ…なにこの絵に描いたようなちょこん…かわいすぎん…？」「見入ってしまいましたよ…。尊く愛しげな…なんと表現したらよいのか…かわいい横顔です。」「ほっぺもかわいすぎだし、このちいちゃなケープの中に身体が全部収まってるのもかわいすぎますね🥹」といったリプライがついていました。



冬の季節はこんなかわいい妖精さんが、たくさん姿を現すかもしれませんね。冬ならではの光景に思わずほっこりするかわいい投稿でした。

親切な5歳児、物騒なワードセンスに20万いいね

胡谷陽(@ebisdani)さんが投稿した、5歳のお子さんの面白いエピソード。言葉を覚えている最中の子どもは、時々おもしろい言い回しで楽しませてくれますよね。一生懸命に話す姿はたのもしく、子どもらしい愛らしさも垣間見えることでしょう。



胡谷陽さんのお子さんは、お手伝い好きで親切。お手伝いを申し出てくれる時、少し独特な言い方をするそうです。うれしいけれどちょっと複雑な気持ちになる言い方とは？

うちにいる親切な幼児（5才）の手伝いを申し出てくれるときの台詞が



「楽にしてあげようか？」

お手伝いを申し出るときのワードはなんと「楽にしてあげようか？」。確かに手伝ってくれれば楽になるので、間違いではないのです。しかし、ドラマや映画で悪役が口にするセリフのイメージが強いからか、ちょっと物騒な感じがします。「ここで楽になっていいのか…」という葛藤が生まれてきそうです。



この投稿に「どこで覚えてきたの」「事件のにおい」などのリプライがついていました。どういうきっかけでこの言葉を覚えたのか気になります。優しい気持ちにほっこりしつつ、物騒な言い回しに思わず笑ってしまうエピソードでしたね。

「守りてェ～」母がキュンときた、泣いた後の娘の行動に10万いいね

ぴぃ☺︎R5.9🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。子どもが泣いてしまったとき、泣き止ませたり気持ちを切り替えさせたりするのは大変ですよね。



ぴぃさんは、娘さんが頭をぶつけて泣いてしまった際に「痛いの痛いの飛んでけ～」と言うつもりが、「いないいないばあ」と言ってしまったそう。その後の娘さんの行動に思わずほっこりです。

娘が頭ぶつけて泣いた時「いたいのいたいの飛んでけ～～」って言うつもりが

自分の口から出たのは「いないいないばあ」で娘も泣きながら「バｯｯ😭」って言ってた

守りてェ～～～～～

泣いている娘さんに間違えて「いないいないばあ」と言ってしまったぴぃさんですが、娘さんは泣きながら「バッ」とこたえてくれたといいます。痛くて泣いている中でも、普段遊んでいるようにやってくれた娘さんに、母として愛おしさがあふれたことが想像できます。こちらまで胸が温かくなりました。



この投稿には「心がポカポカする」「お子さんもめっちゃつられていますね」といったコメントが寄せられていました。母の言葉に、泣いている中でも一生懸命こたえた娘さん。心がほっこりする素敵な投稿でした。

