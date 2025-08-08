「トカラ列島群発地震」で真に恐れるべきこと…日本が全滅するかもしれない「大災害」の兆候

「想定外」の災害

先日のカムチャッカ半島の地震による津波によって、日本ではかなりの帰宅困難者が発生しました。津波に対する準備ができていたため、すぐに逃げるという準備は、相当できたと思います。しかし、湘南海岸などの沿線では、公共交通機関は全線不通。それはいいのですが、東京などから湘南方面に帰る人々の交通手段がありません。タクシー乗り場には人が並んでいましたが、タクシーの走る道路に津波がこないという保障はありません。またもや、政府の「想定外」の災害が起こってしまったのです。

たしかに、政府の地震想定の報告書の類には、チリ津波のケースなどが小さく表示されていますが、海外からの津波には、ほとんど関心を示していなかったと思われます。

例えば、東日本大震災の大津波は「想定外」とされました。しかし、貞観の時代（869年）ほとんど同規模の津波が押し寄せてきたことは記録上わかっていました。政府は、当時は想定を過去数百年前までの災害ときめていたと弁解していますが、明治以降でも、明治29年、昭和8年、そして昭和35年と3回も青森・岩手・宮城の三県に大津波が襲来、人々に悲劇をもたらしています。

基本は地震学者が中心の地震学会は、地震に関心はあっても津波の研究には力をいれていなかったのではないかと思うくらいの迂闊さです。

プレート理論の限界

そして、私が今回知ってほしいのは、日本の地震学会も地震予知は非常に困難と言っていて、実際、予知できたケースはほとんどないということ。能登半島も、熊本地震も想定外。先日、宮崎沖でおきた地震は「南海トラフ大地震が近い」といって大騒ぎをしたものの結局はなにもなし。プレートの端でおきた地震で、南海トラフと関係があるか不確定、と弁明に終始していました。

地震が起こる度に地震学者や気象庁、メディアの人々は、みんな地震はプレート理論で起こるという説を前提に話しています。しかし、もうこの説は世界的には古い説として、あくまでも傍流となっていることに、そろそろ政府も地震学会も、路線変更して、新しい角度で研究をしなおす時期なのではないでしょうか。

プレート理論は1969年、米国のペンローズ会議で発表され、それに驚愕した日本の地震学者たちは、その理論を信奉し、地震大国のわが国はその理論を精緻にすることに莫大な予算をつぎ込んできました。

しかし、海外の学者はその理論で予知はできないと、すでに10年以上前からいっています。東京大学大学院理学系研究科のロバート・ゲラー客員共同研究員の「日本は地震予知ができていないことを認めるべきだ」という主張もネイチャー誌に掲載されているほどです。

熱移送説という新しい知見

そして、海外で今や主流となりつつあるのは、熱移送説（大震度地下のマントル対流による地震の発生）なのです。アメリカ地質研究所や自然科学博物館のHPにも熱移送説の根拠として、地球内部の画像が公開されています。もちろん、双方ともに仮説でしかありませんが、後者がより科学的に説得力があるのは、プレート説が唱えられたころは、地球の内部は深度20m程度しか観察できませんでした。しかし、マントル・トモグラフィーという、医療機器のMRIを大型化したような磁気探査ができるようになって深度1000km以上までの様子がわかるようになりました。地球内部は、温度の高いところと低いところがあり、常にマントル（溶岩のようなドロドロに解けた物質）が対流していて、プレートは考えられていたほど分厚いものではなく、大地震を起こせるだけの力もないことがわかってきました。

この熱移送説にのっとって、プレート説に異を唱えたのは、角田史雄埼玉大名誉教授であり、その学説の紹介が必要だと判断し、教授に出版を勧めたのが、藤和彦元内閣情報調査官でした（『南海トラフ Ⅿ9地震は起きない』＝方丈社）。角田教授は地質学者だからこそ、地学会に正面から異を唱えられたのですが、地震学会はまだ、熱移送説に真剣に取り組んでいません。

角田教授は、プレート説では、プレートとまったく関係ない、四川省で大地震が起こるのは説明できないし、日本の地震が常にプレートの外側で起こることも説明できないとしています。

こうした新しい科学の知見を知った上で、政府に疑問を呈したいのは、トカラ列島の群発地震の扱いです。日本は発生頻度が世界4位の地震大国です。また世界では珍しいほど、プレートがからみあっている場所でもあります。しかし、それ以上に、マントルの潮流のようなものが、日本列島周辺に流れていて、そこでたまったマグマが地中で爆発し、プレートを刺激すると地震となり、マントルがそのまま地球内部から噴出した場合、火山爆発となります。

トカラ列島の群発地震も、プレート説で説明する学者もいましたが、マントル説も考慮する必要があるのではないでしょうか。むしろ、その下にマントルの流れがあり、群発地震が起こっていると考えたほうが自然です。なにしろ、トカラ列島自体が火山でできた島ばかりだからです。

鬼界カルデラに伴う津波

さて、ここから、さらに一番心配されている問題に踏み込んでゆきます。政府が設定する想定外の過去、に起こったことですが、史上最大級の火山爆発が、過去にトカラ列島のすぐそばにおこりました。

その名は鬼界（きかい）カルデラ火山。その爆発は強烈で、約7300年前の大規模カルデラ噴火は過去1万年の内では世界最大規模で、火砕流が九州南部にも到達し、九州南部の縄文文化を一時的に壊滅させたとされています。（噴火から数百年〜千年程度で縄文文化が再生された）。鬼界カルデラは海底にありますが、浅海域から発生した火砕流は海面上まで上りつめ、海面上を滑走しながら九州南部まで達したと考えられているのです。また、近年の研究では、屋久島、口永良部島、大分県、徳島県、和歌山県などで鬼界カルデラ噴火に伴い発生したと考えられる津波の痕跡が発見されています。

鬼界カルデラは、薩摩半島から約50km南の大隅海峡にあるカルデラ・海底火山で、直径は約20km。薩南諸島北部にある薩摩硫黄島、竹島がカルデラ北縁の外輪山に相当すると考えられ、海上に顔をだしています。カルデラ中央は海底にあり、単一の火口に由来するものとしては世界最大規模の溶岩ドームがあります。溶岩ドームからは現在も火山性ガスの気泡が噴出しており、地下にはマグマ溜りが存在すると考えられていて、実際、薩摩硫黄島はランクAの活火山に指定されています。

火砕流と火山弾だけで、南九州の大隅半島や薩摩半島は全滅。その後の火山灰は、東北の上空まで覆い、アカホヤと呼ばれる地層を形成しています。それほど火山灰の量がおおかったのです。

海底火山は死んでいない

そして、この海底火山は死んでいません。有史以降の火山活動だけでも、

1934年（昭和9年）- 1935年（昭和10年）：硫黄島から約2km東方で海底噴火。直径約300 m、標高約50 mの昭和硫黄島が形成された。

1936年（昭和11年）：薩摩硫黄島の硫黄岳で噴煙を観測。

1988年（昭和63年）：薩摩硫黄島の硫黄岳で噴煙を観測。

1999年（平成11年）-2004年（平成16年）：薩摩硫黄島の硫黄岳で断続的に噴火。

昭和初期に付近の島々を調査した地質学者の松本唯一は、ここに巨大なカルデラが存在していて、鬼界ヶ島にちなんで鬼界火山と命名しました。そして1943年に鬼界カルデラとして学会に報告され、1976年にはアカホヤと呼ばれていた地層がこのカルデラを起源としていることが確認されました。

2016年から2017年かけて行われた海底調査の結果、直径約10km、高さ約600m、体積約30km3にもなる巨大な溶岩ドームが確認され、現在も活発な噴火活動が続いていることが判明しました。

上木賢太（JAMSTEC 海域地震火山部門 火山・地球内部研究センター固体地球データ科学研究グループ 副主任研究員）によれば、陸上に降り積もった火山灰の調査から、7300年前の鬼界カルデラの噴出物の体積は、マグマ量に換算すると80km3と推定され、これは、20世紀最大級のフィリピン・ピナツボ山の噴火（5km3）の16倍です。しかも、海底に降り積もった量も調査すれば、噴火規模は現在の推定よりも何倍も大きくなる可能性まであるそうです。

トカラ列島と鬼界カルデラはつながっている

最大の問題は、トカラ列島とは地理的にも地質構造的にも鬼界カルデラはつながっており、同じフロントに属しているということです。2025年の群発地震は、深さ5〜15kmの範囲で発生しており、これはマグマの上昇や移動による圧力変化と一致します。

6月から続く群発地震は、鬼界カルデラの北西縁にあたるトカラ列島に集中しています。マグマの貫入による地殻の破壊や圧力変化が、地震を誘発している可能性が高く、専門家の間でも火山との関連を指摘する声が増えています。

トカラ列島を含む南西諸島は、過去にM7〜8クラスの海溝型大地震が発生しています。そのうち最大規模のものは1911年に起こった喜界島（きかいじま）地震で、M8.0と推定されています。高さ数mの津波が広域の島々を襲い、数十人の犠牲者が出たとされています。

近年で、最悪の人的被害が出たのは1771年の八重山地震（推定M7.4）です。元号が明和だったために、明和地震あるいは明和の大津波と呼ばれるこの津波地震では、高さ30〜40mの巨大津波が発生し、石垣島を中心に合計で約1万2000人にも及ぶ人が死亡したと推定されています。過去2000年の間に、明和地震と同規模の津波地震は、4回程度起こったと考えられています。

警戒すべき「トカラギャップ」

そして、南西諸島一帯の中で、ポッカリと空いた穴のように大地震の空白域が存在しています。地形的には水深1000mの窪みになっており、「トカラギャップ」と呼ばれています。トカラギャップはプレート境界の沈み込み帯に位置していながら、群発地震は起こるものの、なぜか少なくとも過去100年以上、M7以上の海溝型地震が発生していません。

現在、わかっていることだけでも、危険度は高く、もし、鬼界カルデラが同時に反応すれば、日本は全滅する可能性さえ秘めていると識者はいいます。

カムチャッカでは、津波を起こした地震の直後、8月3日に今度は火山の大爆発が起きました。地球奥深く対流するマントルで地震や火山噴火が起こるという仮説にたつなら、トカラ列島の群発地震と鬼界カルデラの連鎖反応こそ、もっと警戒を厳重にしてしかるべきではないでしょうか。

