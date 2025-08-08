“介護疲れ”で、母に優しくできない。当たり前のように要求する母が、しんどい【ママリ】

癌で闘病中の母…介護してもらうのが当たり前という態度に限界

母が癌で闘病中なのですが、私と姉が毎週帰省して介護してることを当たり前のことだ。みたいな感じで言ってきます。



ステージ3なので、かなりしんどいと思うし抗がん剤の副作用に悩まされてるので、3食ご飯作って皿洗い、トイレ掃除、その他の掃除、洗濯、ゴミ出し、手足のマッサージ等やってます。



私は平日は週5で働き毎週末、帰省して泊まりこみでそれをやります。(実家まで2時間かかります)

なので休みは潰れます。



姉は平日2回くらい帰省して母を病院に連れて行ったり、私みたいに家事をしたり。



毎日介護してる訳じゃないと思われるかもしれませんが、母の介護をしてる日以外は全て仕事なので休みが無いようなものです。



姉も私も正直かなりしんどいのに、毎週「今週もくるでしょ？」とか「早く来てよ、本当に遅いんだから」みたいな態度で、当たり前のことみたいに言ってきます。



もうちょっと感謝というか、ヘルパーさんも居るんだから私達に遠慮してたまには休ませてくれてもいいんじゃないかって思います。



そして今、熱が出て入院中ですが、病院にまでお見舞いに来いと言います。

病院は母の体調が悪くなっても看護師さん達がみてくれるから安心だし、免疫弱ってる母に会うと外から持ってきた菌をうつす可能性があるため、テレビ電話だけにして、行かないつもりでした。



でも昨夜「まさか来ないの？」とか言ってきて、それを姉に電話で愚痴ったみたいです。

結局、姉からも、行ってあげて。と連絡がきて行くことになりましたが、たまには休ませてほしいのが本音です。



また姉は小さい頃、母と離れて暮らしてた時期があり、すごく寂しい思いをしてて、今まで母に甘えずに生きてきました。

母は姉をしっかり者でメンタルも強いから何を言っても大丈夫と思ってるみたいで、ずーっと治療の愚痴、姉に八つ当たりみたいな発言、「あんた達は連絡もよこさず薄情な娘だ。」とか言ってきます。



こんなに帰省して介護や家事してるのに？

連絡をこっちからしないのは、母が体調良いタイミングの時に電話してくるほうが良いかなって思ってのことです。



イライラするので、今日は病院行ったら長居せずサッと帰り、帰りにカフェ行って買い物でもしてストレス発散しようかなと思います。



でも病院まで2時間…つらいです。

誰か慰めてほしいです。

介護が必要となる病気になった経験、もしくは病気になった家族を介護する立場になった経験はありますか？病気にならなければそのつらさは分からず、また介護しなければそのつらさは分からないもの。アプリ「ママリ」には、母が癌になり、毎週末帰省して介護や家事をしているものの、母はいつも来てもらって当然という態度であり、全てにおいて限界が来ているとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

投稿者さんのお母さんは癌で闘病中であり、投稿者さんとお姉さんが毎週帰省して介護をしているとのこと。平日は仕事をして、週末は介護をして休みがない生活を送っており、かなり疲れているようです。



しかし、お母さんは介護してもらって当たり前というような態度で感謝の言葉もなく、お姉さんはメンタルが強いと思っているようで八つ当たりのような発言も見られ、投稿者さんもお姉さんも限界を感じている様子。



毎日介護をしているわけではなくても、仕事をしながら週末になると2時間かけて帰省する日々。文面だけで大変さが伝わってきますよね。



お母さんが入院中で、病院で見てもらっているときでもお見舞いに来るように言われ、たまには休ませてほしい気持ちがありながらも2時間かけて病院に向かうとのこと。



1番つらいのはお母さんですが、姉妹で帰省して家事に介護に時間を割いて、この現状につらさを感じる投稿者さんたちはお母さんの言うように薄情者なのでしょうか？

全然薄情ではない！自分のことも大切に！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、ご自身のことも大切にして欲しいとの声をご紹介します。

お疲れ様です💦

毎日よく頑張ってますね！本当に凄いです！

。さんもお姉さんも全然薄情ではないと思います。

お母様も病気で弱気になってしまってるんですかね。

なかなかお休み出来ないとの事でしたが、今日はカフェでゆっくりして買い物して発散してきて下さいね😊

お疲れ様です……😭

読んでて心が痛くなりました。



お母様も闘病で辛いのかもしれませんが、確かに。さんやお姉さんの頑張りに感謝をしてほしいですね。



少し休む時間は必要だと絶対思います。自分気持ちや体を守るために本当は良くないですが嘘をつく、ということも1つの方法かなと思いました。



「過労で倒れてしまって」

↑1番はこの嘘かな…そう何回も使えませんが💦



お母さんは、大病を患って心も体も弱ってしまっているのかもしれませんが、投稿者さん自身もことも大切にして欲しいとの声が寄せられました。



投稿者さんもお姉さんもお母さんのためによく頑張られているので、薄情者なんてことは無いとのこと。きっと誰もがそう思うはずです。嘘をつくことは良いことではありませんが、自分を守るためにも嘘をついて休むことも必要なのではないかとのこと。投稿者さんもお姉さんも、ゆっくりできる日が過ごせますように。

次に、実際に同じような経験をしている方からの声をご紹介します。

うちの母は精神疾患なので病気は違いますが、。さんのお母さんと私の実母がとても性格が似ています。

私の母も、何かしてもらって当然って態度で、会っても電話しても愚痴も八つ当たりも酷く、もう耐えきれなくなって放置してます💧



私はまさに。さんのお姉さんと同じような立場で、昔母と離れて暮らしていて、私のことをメンタル強いと思っているようで、私に遠慮がなく言いたい放題です。



6歳のお子さんいて週5で働きながら病院まで2時間かかって介護ってしんどすぎると思います…。



まだ感謝の気持ちがあれば違うのかもしれないですが、そもそも本当に相手のことを（娘のこと）を考えていたら、自分のことより娘の家庭や体の心配もするしそんなに来なくていいよって気遣うと思うんです。

私も癌患者ですが、自分のことも大事ですがやっぱり子どものことが一番気掛かりです。



滞在時間減らしても全然いいと思います！

。さん頑張りすぎですよ…😭

文句言われても、文句言うなら行かんぞ！くらいのお気持ちで😂

多分。さんはとてもお優しい方なんだと思います。

病気は違えど、投稿者さんと同じような経験をし、耐え切れずに放置してしまっているとの声が届きました。



投稿者さんのお姉さんと同じく、母と離れて暮らしていた時期があり、メンタルが強いと思われているようで、愚痴や八つ当たり、何でもかんでも言いたい放題だったようです。感謝の言葉もなく、子どものことも考えられない…いくら気弱になっているとはいえ、全てを受け止めることはできませんよね。



ご自身も癌を患っているとのことで、自分のことよりも子どものことが最も気になるとのこと。「文句言うなら、もう来ない！」これくらいの気持ちでいても良いかもしれません。

ときには自分を守る日を

病気になると、体もつらくて心もつらくて、気持ちをどこに向けたら良いのか分からなくなってしまうこともあるかもしれません。



それでも、そのすべてを子どもだから、家族だからと言った理由で全部を理解しなければならない…それは難しいことです。介護する側にもつらさがあり、苦労がありますよね。感謝の言葉や、労わる気持ちがあれば、また気持ちも変わるのかもしれません。そんなこともなく、さも当たり前のような態度を取られては、自分の中で何かがすり減ってしまいますよね。



嘘をつくのは悪いことですが、寄せられた声にあるように、自分のために休むことが必要です。そのために、ときには嘘をついて、ご自身を守る日があっても良いのではないでしょうか？

